KKBOX 確定在台上市！中華電信、台灣大、趨勢科技投資4000萬美元

成立20年的資深串流音樂平台 KKBOX 確定在台灣掛牌上市（IPO），KKBOX 所屬母集團科科科技（KKCompany Technologies）今（15）日宣布獲得包括中華電信（2412）、趨勢科技與台灣大哥大（3045）Pre-IPO輪4,000 萬美元資金挹注，這是繼日本第二大電信公司 KDDI、新加坡政府主權基金 GIC、宏達國際電子（2498） HTC 後，再度吸引策略投資者加入科科科技股東陣容。此投資將加速科科科技在「國際業務版圖、產品應用發展、科技人才發展」等三大面向的推動。

科科科技董事長暨執行長王献堂表示，公司計劃在今年第４季遞件申請在台上市，在上市前最新一輪的資金募集，包括中華電信、趨勢科技與國內重量級集團企業在內的投資者共襄盛舉，相信彼此在業務方面一定可以有更多的合作，讓台灣軟體科技實力走出國際。期待科科科技旗下事業體，包含音樂串流、多媒體科技，以及雲端智慧等，可以與商業夥伴強強聯手，為企業以及消費大眾帶來更好的服務與產品。

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