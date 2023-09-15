鴻海集團推全新Level 2.9 ADAS產品 海外訂單明年出貨

作為台灣唯一一間有能力結合AI技術提供整車車載軟硬體與系統整合解決方案之企業，鴻海（2317）旗下富智康子公司富智捷（MobileDrive）今年特別受邀參與2023台灣國際半導體展（Semicon Taiwan 2023）首屆舉辦的「全球汽車晶片高峰論壇」，與國際半導體與車用電子大廠同台分享產業趨勢。

近年富智捷持續投入研發並積極布局更高的自駕等級，為車主帶來更安全便捷的行車體驗。在ADAS領域，目前富智捷已開發至Level 2.9等級，能透過「全周感知」技術讓車輛實時監測周圍環境，並結合地圖資訊使車輛了解其位置、路線和道路特徵，大幅增強車輛的環境理解能力與主被動安全，流暢地實現自動變換車道、匝道匯入匯出、自適應調速等功能，而在法規允許的條件下，亦可執行特定路段長時間解放雙手的輔助駕駛。

富智捷的ADAS業務已陸續取得成果，並獲得業界客戶的正面肯定。富智捷Level 2等級的ADAS產品現已配備於台灣汽車品牌納智捷（LUXGEN）的多功能旗艦休旅URX NEO車系上，並也取得海外客戶訂單，將於明年量產出貨。而新一代Level 2.9等級的ADAS產品則已在台灣及海外進行實車測試，於開放場域進行驗證並累積系統驗證行駛里程，確保符合系統測試驗證（V&V-Verification & Validation）。

富智捷技術長徐宏民指出，「隨著半導體技術與製程升級，AI晶片算力不斷推升，加上各大車廠對於智能技術的重視，我們相信前瞻AI電腦視覺技術真正落實於車輛環境感知的時刻很快就會到來。以富智捷而言，透過整合多顆車用鏡頭及全新開發的深度神經網路（Deep Neural Networks），我們的系統能即時理解複雜的外在行車環境並判斷車內駕駛與乘客狀況，提供最舒適安全的駕駛與乘坐體驗，也為城市交通和長途旅行開創更多可能。」

隨著軟體定義汽車的時代來臨，未來富智捷除持續提升ADAS技術水平外，將充分運用AI晶片算力與跨域整合的科技趨勢，結合智能座艙軟硬體技術，提供產業界更全面的艙駕一體智能車方案。

隨著汽車產業持續朝向智慧化及電動化方向發展，軟體定義汽車（Software Defined Vehicle）以及AI賦能已成為產業鏈共識。在此趨勢下，行車安全與自駕需求不斷增長，使得先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）也逐漸成為車輛的標準配備。

udn討論區