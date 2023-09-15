培育台灣生技人才 楊泮池呼籲更多產業加入

獎金高達新台幣5000萬元的台灣生技醫藥發展基金會（TBF）2023年講座大獎今天揭曉，由中央研究院研究員洪上程、副研究員李永凌獲得，每位可獲得2500萬元；TBF董事長楊泮池也呼籲更多產業及企業，一同培育生技人才拚國際盃。

鑽石生技投資於2013年捐助成立台灣生技醫藥發展基金會，自2013年起頒發TBF生技醫藥講座，以透過講座教授培育生醫製藥人才，10年來培育近500高端生技醫藥人才，持續為台灣生產產業厚植實力。

10年來「TBF講座」共有13位得主，今年度2位「TBF講座」得獎人分別為洪上程、李永凌，5000萬獎金由富邦金控與台新金控全額贊助。「吳火獅醫學獎」則分別由陳斯婷、黃冠穎、張偉崎3位學者獲獎。

台灣生技醫藥發展基金會董事長楊泮池表示，10年的講座研究資助計畫，初衷即是透過實質且穩定的助力，讓無法立竿見影的生技醫學研究，能夠長期紮實的持續推動，避免具有潛力的人才或計畫，因受限於資金而流失。

楊泮池指出，台灣最強的是電子跟醫學產業，生技產業為政府推動的六大核心產業之一，包括在精準健康、新藥、智慧醫療等，台灣在這些方面看到很多機會，但新藥研發才是產業的根，其中的人才培育，能讓生技醫藥轉譯，真正落地商品化幫助病人，進到產業並讓台灣經濟向上發展。

楊泮池說，TBF由鑽石生技投資、富邦金控、台新金控、潤泰集團、玉山銀行、台達電子文教基金會等企業界長期支持，期許藉由拋磚引玉，推動更多產業及企業對生技醫療人才培育的重視，共同提升台灣高端生技醫藥的國際爭力。

中央研究院基因體中心研究員洪上程，致力於糖醫藥科學的研究，首創的醣「一鍋化」相關技術已技轉，並以獨創的有機化學合技術及分子生物學檢測為基礎，為開發小分子藥物對抗人類疾病開闢新的途徑。

中央研究院生物醫學科學研究所副研究員李永凌，專研開發AhR脂體拮抗劑進行腫瘤免疫治療，並建立人類樹突細胞小鼠平台，增加臨床試驗成功的機會。

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