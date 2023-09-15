快訊

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 被取消參賽資格

盼賴佩霞和郭董溝通 朱立倫：尊重一下我們60%以上民意

培育台灣生技人才 楊泮池呼籲更多產業加入

中央社／ 台北15日

獎金高達新台幣5000萬元的台灣生技醫藥發展基金會（TBF）2023年講座大獎今天揭曉，由中央研究院研究員洪上程、副研究員李永凌獲得，每位可獲得2500萬元；TBF董事長楊泮池也呼籲更多產業及企業，一同培育生技人才拚國際盃。

鑽石生技投資於2013年捐助成立台灣生技醫藥發展基金會，自2013年起頒發TBF生技醫藥講座，以透過講座教授培育生醫製藥人才，10年來培育近500高端生技醫藥人才，持續為台灣生產產業厚植實力。

10年來「TBF講座」共有13位得主，今年度2位「TBF講座」得獎人分別為洪上程、李永凌，5000萬獎金由富邦金控與台新金控全額贊助。「吳火獅醫學獎」則分別由陳斯婷、黃冠穎、張偉崎3位學者獲獎。

台灣生技醫藥發展基金會董事長楊泮池表示，10年的講座研究資助計畫，初衷即是透過實質且穩定的助力，讓無法立竿見影的生技醫學研究，能夠長期紮實的持續推動，避免具有潛力的人才或計畫，因受限於資金而流失。

楊泮池指出，台灣最強的是電子跟醫學產業，生技產業為政府推動的六大核心產業之一，包括在精準健康、新藥、智慧醫療等，台灣在這些方面看到很多機會，但新藥研發才是產業的根，其中的人才培育，能讓生技醫藥轉譯，真正落地商品化幫助病人，進到產業並讓台灣經濟向上發展。

楊泮池說，TBF由鑽石生技投資、富邦金控、台新金控、潤泰集團、玉山銀行、台達電子文教基金會等企業界長期支持，期許藉由拋磚引玉，推動更多產業及企業對生技醫療人才培育的重視，共同提升台灣高端生技醫藥的國際爭力。

中央研究院基因體中心研究員洪上程，致力於糖醫藥科學的研究，首創的醣「一鍋化」相關技術已技轉，並以獨創的有機化學合技術及分子生物學檢測為基礎，為開發小分子藥物對抗人類疾病開闢新的途徑。

中央研究院生物醫學科學研究所副研究員李永凌，專研開發AhR脂體拮抗劑進行腫瘤免疫治療，並建立人類樹突細胞小鼠平台，增加臨床試驗成功的機會。

生技 醫學 楊泮池

延伸閱讀

🎧｜吃藥發生嚴重副作用怎麼辦？原來藥害救濟管藥物不管疫苗 「這6種情況」也不行

新首富開講 林百里：我只是電腦工廠的工頭做了許多AI

佳格食品捐營養物資、幫招募志工 助社福團體解「雙缺」危機

資通訊名額增！台大113碩班名額逾4千、甄試10月先開跑

相關新聞

新首富開講 林百里：我只是電腦工廠的工頭做了許多AI

廣達董事長林百里今日以「迎向未來，與AI共舞」進行演講，他一登場就開玩笑地說，自己只是一個電腦工廠的工頭，不如許多科學家...

文曄併 IC 通路六哥 Future 有何代價？一次揭秘出售原因

全球 IC 通路四哥文曄科技（3036），宣布以38億美元現金買下加拿大商Future Electronics（台灣創先...

傳統產業拚轉型 汽機車零件廠泰茂實業發展儲能設備

節能減碳是是現今趨勢，在官田工業區設廠的泰茂實業以汽車零件起家，5年前投入儲能設備研發，開發出節能加速器、緊急救援啟動電...

林百里：廣達不愁訂單 供應鏈缺料「沒米煮飯」

人工智慧（AI）伺服器市場火熱，但近期因輝達（NVIDIA）AI晶片供不應求，供應鏈飽受缺料之苦。代工廠廣達董事長林百里...

科技突圍要從娃娃抓起！大陸力推AI教育從中小學開始 對人才及產業有何影響？

科技突圍要從娃娃抓起？隨著生成式AI等人工智慧應用興起，除了南韓教育部6月宣布，將從2025年起把AI教科書納入中小學課堂外，大陸也正在積極布局...

廣達林百里：AI、科技永遠都是雙刃劍

廣達（2382）董事長林百里今（15）日與心腹大將技術長張嘉淵，一同現身「台灣人工智慧年會」發表演說。針對近年 AI 發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦