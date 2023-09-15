三星下半年有望再減 DDR4 產能 南亞科、華邦電受惠

三星（Samsung）預計下半年將再度針對DRAM製程減產，且今年以來減產主要項目傳出幾乎都落在DDR4，業界預期三星目標是在今年底前將庫存全面降至健康水準。業界看好，在三星大砍DDR4產能情況下，將有望讓DDR4市場價格翻揚上漲，當前主攻DDR4市場的南亞科（2408）、華邦電（2344）將可望因此受惠。

三星因應記憶體市況不佳，在上半年針對NAND Flash及DRAM減產之後，業界傳出下半年三星除了針對NAND Flash減產之外，DRAM亦將再度減產，且減產主要目標將落在DDR4製程，且目標將是在今年底前將DDR4庫存降至健康水位。

據了解，由於英特爾、超微即將推出的全新PC／筆電、伺服器平台都將邁入DD5世代，使DDR4世代需求將開始下降，因此三星為鞏固業界龍頭地位自然將DDR4產能大幅縮減，將目標轉向DDR5，但隨著三星開始淡出DDR4的同時，龐大的筆電、PC售後市場並不會快速縮減，因此供給減少，需求下滑速度低於供給的同時，價格自然就會提升。

法人看好，在三星大舉減少DDR4製程的同時，預期最快今年底的DDR4市場報價將有望開始翻揚，將有利於主攻DDR4世代的南亞科及華邦電業績開始迅速回溫。

南亞科公告8月合併營收達25.75億元、月成長5.64％，寫下今年九個月以來新高；華邦電8月合併營收為64.25億元、月增17.3％。法人預期，隨著記憶體市況逐步好轉，南亞科、華邦電明年上半年營運將有望重返成長軌道。

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