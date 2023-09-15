今年全球最大IPO…安謀51美元掛牌 市值545億美元

日本軟銀集團旗下晶片設計公司安謀（Arm）於美東時間十四日（台北時間十四日深夜）起以每股五十一美元，在美國那斯達克交易所掛牌交易。安謀這樁首次公開發行股票（ＩＰＯ）已籌得四十八點七億美元，成為今年來全球最大規模的ＩＰＯ案，也提振低迷已久的美國ＩＰＯ市場。

安謀十三日發表聲明表示，安謀以每股五十一美元的價格，發行九五五○萬股美國存託憑證（ＡＤＲ），為之前行銷時的四十七至五十一美元區間上限，以這個定價計算，安謀以「ＡＲＭ」代碼掛牌交易後的市值約為五四五億美元。路透與華爾街日報報導，由於投資人踴躍超額認購，軟銀原先想定價為五十二美元，但最後選擇打安全牌，定在五十一美元。

在安謀股票掛牌交易後，承銷商可選擇額外購買不超過七百萬股股票。安謀這次ＩＰＯ，預留了七點三五億美元的股票，供台積電、輝達、蘋果、英特爾、三星電子等大客戶認購。

台積電昨天公告，子公司TSMC Partners Ltd.取得Arm Holdings plc股票，以近一億美元取得逾一九六萬股，每股五十一美元。此外，晶片大廠聯發科也公告旗下子公司Gaintech以兩千五百萬美元，取得安謀四十九萬多股，持股比率約為百分之○點○五。

這樁ＩＰＯ的籌資金額，雖低於安謀設定的八十億至一百億美元目標，但超越嬌生旗下消費者健康部門Kenvue的四十三點七億美元，成為今年來全球最大規模的ＩＰＯ。市場因而緊盯安謀股票交易後的表現，評估ＩＰＯ市場是否將回歸熱絡。

若安謀股票大漲，將是軟銀與創辦人孫正義的一大勝利。根據安謀提交給美國證券交易委員會（ＳＥＣ）的文件，ＩＰＯ之後，軟銀仍將掌控安謀約九成股權。

安謀去年度營收為廿六點七九億美元，淨利五點二四億美元，主要授權營收來源為智慧手機晶片，因智慧手機市場需求轉弱，營收、淨利分別略遜於前年度的廿七點○三億美元、五點四九億美元。

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