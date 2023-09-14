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「自動化追蹤檢測設備在食品產業上的應用」 於中興大學登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「自動化追蹤檢測設備在食品產業上的應用」活動，在興大中科育成大樓登場。中興大學提供
「自動化追蹤檢測設備在食品產業上的應用」活動，在興大中科育成大樓登場。中興大學提供

中興大學與台灣食品產業智動化協會、博思特科技攜手合作，今(14)日於興大中科育成大樓舉辦「自動化追蹤檢測設備在食品產業上的應用」活動，共同攜手推動食品自動化產業應用發展。

現場邀請來自食品工業發展研究所副研究員蕭旭洲，及WIPOTEC X-Ray檢測系統市場開發經理Jakob Limlei進行分享。活動主要探討目前食品行業的趨勢，以及對自動化檢測系統的日益重視，並邀請廠商博思特科技，展示目前最先進的X-Ray檢測系統。

中興大學產學研鏈結中心副主任謝昌衛表示，舉辦「自動化追蹤檢測設備在食品產業上的應用」活動，是因為自動化(如視覺辨識、X-ray)檢測系統已成為食品行業內確保產品品質、安全性和遵循監管標準不可或缺的工具，期望透過這樣的合作方式，促成更多的產學合作。

趨勢分析顯示，X-Ray檢測技術已發展為能夠應對食品行業面臨的多樣挑戰，包括異物檢測、產品完整性檢查和品質控制。這些系統能夠以更高的精度和速度檢測出金屬、玻璃、塑料等異物。

此外，隨著模組化整合的進步，使得能夠檢測產品中的其他異常，例如錯誤的重量、印刷或標籤錯誤。

未來食品業者使用模塊化的自動化檢測系統，可通過減少能源消耗從而助於永續發展。此實踐永續發展的應用，提升了此產業的聲譽，並與消費者對環境友善產品的偏好相符。

此次參與廠商包含大統益（1232）、台灣伊莎貝爾、佳格食品（1227）、味丹生技、味全食品（1201）、愛之味（1217）、葡萄王生技（1707）、福記冷凍食品、聯合利華、點鑫產業、新食成(大城集團)、和司特公司、金精勁實業。

以及碁富食品、美達食品、唐亞公司、泰安食品、神通資訊科技、笠豐食品、晶湛企業、翔智國際企業、詠林國際等20幾家廠商，期盼透過此次活動交流，能促進食品自動化產業的發展，進而提升食品品質。

廠商展示目前最先進的X-Ray檢測系統。中興大學提供
廠商展示目前最先進的X-Ray檢測系統。中興大學提供

生技 中興大學

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