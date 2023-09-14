文曄斥資1216億元迎娶加拿大通路商Future公司 啟動全球布局

IC通路大廠文曄科技（3036）今日宣布以38億美元（約台幣1216億元）現金收購加拿大IC通路商Future Electronics公司100%股份，為繼美光收購華亞科後第二大半導體業收購案。文曄董事長鄭文宗出席重大訊息記者會表示，這是文曄啟動全球布局重大里程碑，他說：「再完成收購後，文曄將蛻變全球化的IC通路商，且這次合併，是兩家高度互補的公司結合，文曄在眾多競者被Future經營團隊選中，有助提升未來雙方經營團隊信心。」

文曄表示，Future是一家總部位於加拿大的全球卓越電子元件通路商，截至2023年6月30日止六個月内的營業收入為29億美元，營業利益為2.28億美元，稅後純益為1.84億美元。這家獲利穩定的私人公司營運遍及47個國家，擁有約5,200名員工，提供客戶領先供應商的多元電子元件產品，及應用工程支持和完整的供應鏈服務。

鄭文宗表示，雙方在今年3月開始接洽，由於Future股東要出售，幾乎所有通路商都被邀請參與競價，對於只在短短幾個月來就敲定收購金額 ，鄭文宗一再重申這筆交易對提升文曄格局、客戶數和產品線，營收和獲利，全都加分，絕對是筆划算的交易。

鄭文宗說，首先這項交易對文曄、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。文曄將可藉此由原本只服務亞洲市場，拓展到歐美及全球 市場，將是真正全球化通路商。

他進一步指出，Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工，在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄科技高度互補。Future的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運，並為公司提供寶貴價值。文曄將邀請Future執行長Omar Baig先生在交易完成後加入文曄科技的董事會，並期待與他及Future在世界各地的優秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。

鄭文宗表示，收購Future後，原董事長及執行長Omar Baig將出任文曄董事。文曄收購Future案將以自有資金和星展銀行（DBS）提供全額銀行融資貸款。文曄董事會以及Future董事會已一致核准，在獲得所需各國主管機關批准後，預計於2024年上半年完成交割。

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