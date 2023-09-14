台股上漲226.05點 三大法人買超243.43億元
台股今（14）日開高走高收最高，終場收16807.56點，上漲226.05點，漲幅1.36%，成交量2829.03億元，三大法人買超243.43億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超189.48億元，投信買超50.93億元，自營商買超（合計）3億元，其中自營商（自行買賣）買超14.82億元，自營商（避險）賣超11.8億元。
台股今大漲逾200點，收復10日均線，台積電（2330）秒填息，終場收550元，上漲12元，漲幅2.23%，聯發科震盪小漲，終場收733元，上漲1元，漲幅0.13%。盤面上以光通訊族群最為強勢，其中前鼎、上銓、創威、統新、光聖、波若威皆以漲停作收。
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