台股上漲226.05點 三大法人買超243.43億元

今年以來，引導全球股市奔馳的最大動能ＡＩ狂潮，在Nvidia創辦人黃仁勳賣出自家股票後，出現了新的轉折，根據美國ＳＥＣ文件披露，輝達董事長兼ＣＥＯ黃仁勳分別在九月一日、五日、六日兌現期權…

2023-09-14 14:41