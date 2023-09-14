文曄砸38億美元併購加拿大通路商 產業地位躍升

半導體通路商文曄（3036）今（14）日停牌，並宣布收購加拿大商 Future Electronics 全部股權案，收購金額高達38億美元。此案完成後，預期文曄的產業地位將進一步躍升。文曄強調，兩家公司高度互補，預計會為包括客戶、供應商、員工和股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。

Future 總部位於加拿大，上半年營收為29億美元，營業利益為2.28億美元，稅後淨利為1.84億美元，營運軌跡遍及47個國家，擁有約5,200名員工。

文曄董事長及執行長鄭文宗表示，本次交易對於文曄、Future 及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。Future 擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工，在產品種類、客戶覆蓋和全球布局方面都與文曄高度互補。

文曄也指出，Future 的管理團隊、全球所有員工及據點和物流中心都將持續營運。文曄將邀請 Future 執行長Omar Baig 在交易完成後加入文曄董事會。

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