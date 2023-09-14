業界首推 新思導入大數據解決方案

電子設計自動化（EDA）工具供應商新思科技（Synopsys）今日宣布擴充旗下 Synopsys.ai 全端（full-stack） EDA 套件，針對晶片開發的每個階段，提供全面性、以人工智慧（AI）驅動的資料分析。

新思科技的 EDA 資料分析解決方案，在半導體業界相關領域中，是首見可提供AI驅動的見解與優化，以提升探索、設計、製造與測試流程的產品。此一解決方案結合AI技術的最新發展優勢，可管理並操作不同規模的異質、多領域資料，以便加速根本原因（root-cause）分析，並達成更高的設計生產力、製造效率與測試品質。

Synopsys Design.da 針對來自 Synopsys.ai 設計執行的數據資料進行深度分析，並提供晶片設計人員全方位的可見性與可操作的設計見解，以發掘精進功率、效能與面積（PPA）的機會。

Synopsys Fab.da 可儲存並分析與晶圓製造設備流程管控有關的大量數據，以便提升操作效率，並最大限度地提升產品品質及晶圓製造的良率。

Synopsys Silicon.da 可以從測試設備蒐集數千兆位元組（petabytes）的矽晶監控、偵錯與生產測試數據資料，以提升包括品質、良率與產能等晶片生產指標，以及矽晶運用的相關指標，例如晶片的功耗與效能等。

新思科技 EDA 事業群策略與產品管理副總裁 Sanjay Bali 表示，隨著IC的複雜性持續增加且銷售時機越來越短，半導體產業逐漸採用人工智慧以強化結果品質（QoR）、加速驗證與測試、提升晶片製造的良率，以及為橫跨整個IC設計流程的多個領域提升生產力。

Sanjay Bali 指出，借助 Synopsys.ai EDA 套件提供的全新數據資料分析能力，企業能夠整合與利用包括架構探索、設計、測試與製造，完整的 EDA 應用的每一個層面的相關資料，進而推動 PPA、良率與工程生產力的提升。

udn討論區