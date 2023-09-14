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遠傳公布資費 月付1,599元、iPhone 15可0元起帶回家

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遠傳電信（4904）公布iPhone 15' rel='iPhone 15' data-rel='/2/204791' class='tag'>iPhone 15資費方案，只要月付1,599元，iPhone 15就能0元起帶回家，首次採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro也只要7,900元起。

遠傳昨(13)日上午11時率先開放線上預約登記活動仍持續進行，只要參與線上預約登記，後續於網路門市申辦最新iPhone 15搭配5G方案，就有機會抽中定價58,900元的頂規iPhone 15 Pro Max(1TB)。

遠傳公布iPhone 15系列四特色，包括全面改為USB-C充電孔，全系列機型導入動態島功能，主鏡頭更升級4,800萬畫素，iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片。

遠傳昨日開放預約登記，今天公布iPhone 15資費，申辦月付1599元指定資費，綁約48個月，iPhone 15(128GB)0元，iPhone 15 Pro最低也只要7,900元起。遠傳VIP用戶續約最高可折5,000元；用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣。於遠傳門市使用friDay聯名卡結帳，再賺最高8%回饋。

遠傳昨日率先開放預約登記，果粉登記踴躍，遠傳電信有信心今年銷量將成長至少三成。9月15日晚間八時將同步Apple官網，全通路限量開放空機預購。

iPhone 15 iPhone 遠傳電信

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