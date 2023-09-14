AI 發展促進網路資安技術 法人：把握市場轉折機會

根據理柏資訊顯示，近一個月境外基金前十強中，以網路資安基金績效，表現突出。法人表示，看好AI發展促進網路資安技術，建議投資人把握市場轉折機會，關注多重資產策略、短期複合債和AI相關主題。

安聯投信表示，今年來經濟成長率持續上修，軟著陸預期逐漸成形，市場表現以美股最強；上半年成長股領先，下半年起主題輪動。以安聯網路資安趨勢策略為例，主要就是聚焦在全球意識及長期需求提高，因應數據量大增、駭客事件增加與法令趨嚴等的帶動下，雲端安全主題逐漸崛起，多面向的資安需求增溫亦創造多重投資機會。

安聯投信表示，雲端需求帶動結構性機會。根據 IDC 估計，網路安全占公司科技預算應達到7-10%，顯示在大環境各方面的需求增溫趨動下，投資網路資安防護不再只是選項而是必備，企業為強化資訊安全相關設備，亦逐步提高相關設備的資本支出；另一方面，生成AI發展加速網路資安產業技術，均有助於提升資安防護需求。

時序來到第3季末，全球市場也分別走到景氣、利率以及成長動能準備換檔的十字路口。面對現階段的過渡期，安聯投信建議投資人可把握市場轉折的機會點，聚焦主動式多重資產策略、短年期與複合債，與AI等具備結構式利基的趨勢主題，準備迎接第4季。

就成長動能部分，安聯投信認為，AI仍為主流、具長線利基。由於AI題材涵蓋面向廣泛，包括軟硬體、應用等均有其各自利基，建議在題材輪動走強過程中，留意AI硬體、AI軟體、AI應用與AI可涉入產業等主題；另外受惠疫後顛覆式創新所帶來的各種創新機會，如數位化過程所加速的相關產業升級機會，如雲端需求、資訊安全主題等，亦值得布局。

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