大同總座沈柏延上任77天首現身，黃顯華出席力挺第7任

大同（2371）總經理沈柏延上任首度公開露面，13日出席與歐洲能源交易所簽定戰略合作協議記者會，他暢談大同轉型從製造業跨入服務業的感想，由於也帶領大世科（8099）業務，他表示將建立4大部門優勢搶商機，董事黃顯華也現身力挺，強調「大同現在沒有一個部門是虧本的！」未來以強化公司治理為重要任務，要貫徹權責相符文化。

沈柏延今年6月上任，成為2020年王文祥為首的新大同經營團隊入主後第7任總經理，過去3年，大同總座頻頻更替，但整體而言營運獲利逐漸穩定，沈上任後77天首度露面，一開始就強調他是大同38年老兵。

他指出「我在大同今年是第38年，會努力讓大同重返榮耀再創高峰！大同6大事業部中我負責：電力系統、新能源系統、資訊系統、消費性系統4部分，另外還有不動產事業（尚志資產開發）及電子代工（精英）事業由老闆負責。」

沈柏延過去是大同執行副總暨大世科董事長，13日出席記者會是首度以大同總經理身份參與公開活動，他表示，會建立4大事業群的共同願景，發揮集團的優勢，爭取最大的商機，同時也強調由製造業的大同轉型為服務業的大同，這方面他相當有經驗，因為他擔任董事長的大世科就是資訊服務業，而能源顧問服務業務與此次與歐洲能源交易所簽約關係密切。

黃顯華是大同董事、福邦創業投資管理顧問董事長，也身兼公司治理協會的常務理事，他13日出席記者會表達力挺態度。他表示沈柏延上任後團隊士氣良性發展，外界可以拭目以待，現在連賣大同電鍋連續虧損的大同綜合訊電(大同3C)也於2年前開始獲利，分別賺6000萬元及8000萬元，他接董事後將會督導經營團隊，協助改正過去的習氣，並協助同仁要瞭解有權就必須有責任，把過去不對的風氣調整過來。

大同3C過去是大同集團燙手山芋，受到大型賣場擠壓，小家電價格競爭激烈影響，大同3C因門市租金成本高，最慘時虧損高達2個股本，但在新經營團隊接手後，隨即以轉虧為營為目標整頓，目前已經穩健獲利中。

大同集團旗下大同智能主要業務就跟能源相關，主要業務包括：太陽能、儲能、充電樁、電池櫃及綠電銷售、節能計畫，沈柏延透露大同智能已有50億元資本額，8家SPV公司，營收30億元左右，未來2年有送件申請IPO計畫，釋股對象包括內外資企業，雙方也不排除合作前往海外投資。

大同要跨足服務業，很大一塊業務是淨零碳排的顧問服務工作，包括此次與歐洲能源交易所簽訂MOU，4個方向包括「資訊的共用」：交換瞭解歐洲怎麼樣去收碳稅，以成為台灣碳費上路的經驗，其次是瞭解歐洲環境跟能源如何做，其次，大同也將協助台灣的企業參與歐洲人民交易所，了解當地的法令。

第三是將與歐洲能源交易所共同做活動推動，包括舉辦研討會，最後是希望能夠做協同的推廣碳權市場。

歐洲能源交易所亞洲區總裁Ray Ang Zhi Rui表示，若台灣廠商自己去歐洲交易所買碳權，必須自己找銀行開戶申請會員，若透過大同則會便利得多，目前台灣碳權市場仍在初期，他將拜會台灣碳權交易所，溝通接軌國際標準的可能性，希望建立更多交流。

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