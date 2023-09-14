SEMI：全球晶圓設備支出 先蹲後跳

SEMI國際半導體產業協會昨公布最新一季《全球晶圓廠預測報告》，受晶片需求疲軟以及消費性產品、行動裝置庫存增加影響，預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，從二○二二年歷史高點九百九十五億美元，下滑百分之十五至今年八百四十億美元，但二○二四年將回升百分之十五，達到九百七十億美元。

SEMI預估明年晶圓廠設備支出可望在半導體庫存調整結束，以及高效能運算、記憶體等需求增加復甦進而提升。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析，今年設備支出下滑幅度較預期小，但明年將強勁回升，預計二○二四年產業回溫，帶動設備採購金額增至五百一十五億美元，比今年成長。

台灣二○二四年仍將穩坐全球晶圓廠設備支出的領先地位，韓國居次。中國受限美國出口管制，先進製程發展和海外廠商投資受阻，明年總支出額雖以二百億美元排名全球第三，但較二○二三年水平下降。儘管受到限制，但中國的晶圓代工業者和IDM（垂直整合製造商）將持續以成熟製程進行投資布局。

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