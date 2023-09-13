快訊

幫超思證明真的在賣雞蛋 台農蛋品董座：也是農業部要我講的

蘋果發表新機 外資圈對後續銷售看法不一

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

蘋果iPhone 15系列產品13日凌晨面市，外資對後市銷售看法不一。其中，摩根士丹利證券認為，iPhone 15 Pro Max規格大致符合大摩原先的預期，取貨時間則早於預期，有利於今年下半年的銷售。因此，大摩對於iPhone 15下半年預估出貨量維持9,000萬支不變，會在10月上半月繼續觀察初步的銷售狀況。

不過，美銀證券預估，下半年iPhone 15系列出貨量恐不如供應鏈預估的8,500萬支，加上華為新機與中國大陸市場的政策風險，可能會影響500-1,000萬支iPhone銷售，因此對蘋果後續的出貨表現抱持擔憂。

美銀預期，儘管大部分的供應商對出貨信心滿滿，但由於部分零組件如CMOS、鈦金屬邊框及顯示器組裝等產能利用率的問題，恐導致量產時程稍微延遲，對第3季、第4季出貨造成一定的壓力。

美銀指出，預期iPhone 15規格提升，但定價可能是銷售的關鍵，尤其是在需求不確定的情況下。潛望鏡的平均售價為25-30美元，鈦金屬邊框平均售價則比不鏽鋼高出25%，都將影響手機的售價。由於需求趨緩，加上中國大陸市場的不確定性增加，美銀對於智慧機供應鏈維持保守立場。

至於相關台股，大摩看好玉晶光（3406）、大立光（3008）、台積電（2330）、台達電（2308）、緯創（3231）、GIS-KY（6456）。高盛證券則對於鴻海（2317）、台積電及景碩（3189）都給予「買進」評等。美林對鴻海維持中性，主要基於消費電子需求仍疲弱；對於大立光及玉晶光則是給予「劣於大盤」的投資評等，因為光學鏡頭競爭激烈且需求仍疲軟。

iPhone iPhone 15 台積電

延伸閱讀

iPhone 15沒亮點？蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

熱情不再？市場對iPhone 15發表超冷淡 日經揭背後原因

iPhone 15系列新機大玩色彩 Joeman、莫莉最想買的是？

3款新手機未漲價 技術無突破 蘋果股價跌

相關新聞

美國布局不順會加大日本投資？ 台積電回應了

外電路透社報導指台積電（2330）美國布局初期不順會加大日本投資等訊息，對此，台積電今（13）日晚間回應記者提問提出完整...

美國大廠加速客製化晶片 有利三台廠

摩根士丹利證券發布報告指出，美國超大雲端供應商將加速客製化晶片，台積電（2330）及亞洲特殊應用IC（ASIC）廠將是最...

五大電信推動境外來電語音警示 NCC將補助1億多元建置

電信業者積極打詐，自中華電信7月推行市話境外來電語音警示服務之後，9月中之後，五大電信業者也要針對行動電話服務，推動境外...

雷虎軍民通用T-400中長程無人直升機 於航太展正式亮相

睽違四年的「2023年台北國際航太軍工展」將於明(14)日盛大開幕，再次成為全球焦點。雷虎科技（8033）宣布，將在此次...

政府攜手電信業打詐 短碼簡訊平台月底試辦

政府與電信業持續打擊詐騙，數位部月底將試辦政府短碼簡訊平台，中華電市話「+886 9」語音警示15日起，將擴大至所有撥入...

臻鼎董座沈慶芳專訪／攻高階市場 產值躍進

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）集團2015年啟動一站購足的「One ZDT」策略，提供全球客戶即時業務與技術服務，不僅持續專注耕耘高階PCB市場，近年也切入高階載板領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦