蘋果發表新機 外資圈對後續銷售看法不一

蘋果iPhone 15系列產品13日凌晨面市，外資對後市銷售看法不一。其中，摩根士丹利證券認為，iPhone 15 Pro Max規格大致符合大摩原先的預期，取貨時間則早於預期，有利於今年下半年的銷售。因此，大摩對於iPhone 15下半年預估出貨量維持9,000萬支不變，會在10月上半月繼續觀察初步的銷售狀況。

不過，美銀證券預估，下半年iPhone 15系列出貨量恐不如供應鏈預估的8,500萬支，加上華為新機與中國大陸市場的政策風險，可能會影響500-1,000萬支iPhone銷售，因此對蘋果後續的出貨表現抱持擔憂。

美銀預期，儘管大部分的供應商對出貨信心滿滿，但由於部分零組件如CMOS、鈦金屬邊框及顯示器組裝等產能利用率的問題，恐導致量產時程稍微延遲，對第3季、第4季出貨造成一定的壓力。

美銀指出，預期iPhone 15規格提升，但定價可能是銷售的關鍵，尤其是在需求不確定的情況下。潛望鏡的平均售價為25-30美元，鈦金屬邊框平均售價則比不鏽鋼高出25%，都將影響手機的售價。由於需求趨緩，加上中國大陸市場的不確定性增加，美銀對於智慧機供應鏈維持保守立場。

至於相關台股，大摩看好玉晶光（3406）、大立光（3008）、台積電（2330）、台達電（2308）、緯創（3231）、GIS-KY（6456）。高盛證券則對於鴻海（2317）、台積電及景碩（3189）都給予「買進」評等。美林對鴻海維持中性，主要基於消費電子需求仍疲弱；對於大立光及玉晶光則是給予「劣於大盤」的投資評等，因為光學鏡頭競爭激烈且需求仍疲軟。

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