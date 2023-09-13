快訊

久等了！「最難訂自助餐」插旗天母26日開幕 這天開放訂位

中秋、國慶疏運恐停擺？台鐵逾9成司機宣告「不加班」 明遞連署書

解讀日本內閣改造：岸田文雄塑造「總主流派」佈局2024

五大電信推動境外來電語音警示 NCC將補助1億多元建置

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC。本報資料照片
NCC。本報資料照片

電信業者積極打詐，自中華電信7月推行市話境外來電語音警示服務之後，9月中之後，五大電信業者也要針對行動電話服務，推動境外來電語音警示服務；為了推動相關服務，政府要求電信業必須升級相關設備，這讓五大電信共耗資2億700萬元，NCC（國家通訊傳播委員會）將會對相關設備升級提供補助，預計將提供1億350萬補助供五大電信業者申請。

自從疫情以來，詐騙電話愈來愈多，許多長輩在家接到詐騙電話，心裡都相當擔心；也因此，政府要求中華電信從今年7月開始，率先針對市話推行境外來電語音警示服務，剛開始只先針對「+886-9」的境外來電提供語音警示，從9月15日起，這項服務將擴大範圍，只要是境外打進來台灣的國際電話，都會提供語音警示服務。

而在市話之外，行動電話也預計從9月15日起，由中華電信率先提供這項服務，遠傳、台灣大境外來電語音警示服務預計9月28日上路，亞太電信、台灣之星相關服務則預計10月中旬上路。

NCC副主委翁柏宗表示，要攔阻與警示涉詐電話，需要公私協力，因此他也爭取到行政院的第二預備金，可補助電信業者1億350萬元，其中，中華電信因為同時要布建市話、行動電話境外來電語音警示服務，最高可以申請補助到4350萬。

中華電信 詐騙 NCC

延伸閱讀

NCC審鏡電視案逾期審查、未依法作成決定 監院要求檢討

中華電信下午3點開放iPhone 15新機限量網路預約

電信業「兩小」曝辛酸 20萬用戶出走、門市砍半

WiFi 6E頻段開放傳輸量看增3倍 NCC：產品已可送驗

相關新聞

美國布局不順會加大日本投資？ 台積電回應了

外電路透社報導指台積電（2330）美國布局初期不順會加大日本投資等訊息，對此，台積電今（13）日晚間回應記者提問提出完整...

五大電信推動境外來電語音警示 NCC將補助1億多元建置

電信業者積極打詐，自中華電信7月推行市話境外來電語音警示服務之後，9月中之後，五大電信業者也要針對行動電話服務，推動境外...

雷虎軍民通用T-400中長程無人直升機 於航太展正式亮相

睽違四年的「2023年台北國際航太軍工展」將於明(14)日盛大開幕，再次成為全球焦點。雷虎科技（8033）宣布，將在此次...

政府攜手電信業打詐 短碼簡訊平台月底試辦

政府與電信業持續打擊詐騙，數位部月底將試辦政府短碼簡訊平台，中華電市話「+886 9」語音警示15日起，將擴大至所有撥入...

臻鼎董座沈慶芳專訪／攻高階市場 產值躍進

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）集團2015年啟動一站購足的「One ZDT」策略，提供全球客戶即時業務與技術服務，不僅持續專注耕耘高階PCB市場，近年也切入高階載板領域。

英特爾將出售IMS一成股權給台積電 第4季完成交易

英特爾今日宣布，已同意將IMS Nanofabrication事業（IMS）約10%的股份出售給台積電。這筆交易對IMS...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦