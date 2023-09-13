五大電信推動境外來電語音警示 NCC將補助1億多元建置

電信業者積極打詐，自中華電信7月推行市話境外來電語音警示服務之後，9月中之後，五大電信業者也要針對行動電話服務，推動境外來電語音警示服務；為了推動相關服務，政府要求電信業必須升級相關設備，這讓五大電信共耗資2億700萬元，NCC（國家通訊傳播委員會）將會對相關設備升級提供補助，預計將提供1億350萬補助供五大電信業者申請。

自從疫情以來，詐騙電話愈來愈多，許多長輩在家接到詐騙電話，心裡都相當擔心；也因此，政府要求中華電信從今年7月開始，率先針對市話推行境外來電語音警示服務，剛開始只先針對「+886-9」的境外來電提供語音警示，從9月15日起，這項服務將擴大範圍，只要是境外打進來台灣的國際電話，都會提供語音警示服務。

而在市話之外，行動電話也預計從9月15日起，由中華電信率先提供這項服務，遠傳、台灣大境外來電語音警示服務預計9月28日上路，亞太電信、台灣之星相關服務則預計10月中旬上路。

NCC副主委翁柏宗表示，要攔阻與警示涉詐電話，需要公私協力，因此他也爭取到行政院的第二預備金，可補助電信業者1億350萬元，其中，中華電信因為同時要布建市話、行動電話境外來電語音警示服務，最高可以申請補助到4350萬。

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