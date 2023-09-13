2023科技論壇／雲達楊麒令：AI跨領域衝多元應用

生成式AI仰賴巨量資料，法規原則在於「保護隱私」！數位部長唐鳳13日於AI論壇表示，至今已有許多兼顧隱私與AI發展「隱私強化技術」。資策會科所所長蕭宏宜指出，整個人工智慧系統的參與者都應身分認證，才能進行更有效的管理，避免AI出錯、卻無人負責的狀況。

2023-09-13 16:53