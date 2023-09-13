2023科技論壇／雲達楊麒令：AI跨領域衝多元應用
廣達（2382）資深副總經理暨雲達總經理楊麒令今（13）日指出，未來AI將觸及的領域，包括邊緣運算、物聯網及5G專網等面向，這已與過去原廠委託設計製造（ODM）、代工（OEM）業務截然不同。
經濟日報今日舉辦「2023科技論壇-AI創新應用大浪潮」，楊麒令應邀出席，並以《AI與智慧製造大趨勢》為主題發表演講，並於會後接受媒體採訪。
楊麒令指出，廣達未來將透過多角化布局雲端、邊緣運算、5G、AI，全力挖掘出更多潛在的應用面，以提供給市場更多、更好的硬體設備與解決方案。
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