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2023科技論壇／雲達楊麒令：MGX年底前量產、需求續

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）資深副總經理暨雲達總經理楊麒令今（13）日指出，雲達與輝達合作的全新推論伺服器MGX，再快最少也要等到11月才有辦法量產，不過明年還會有更多的量，預估未來需求會再次加強。

經濟日報今日舉辦「2023科技論壇-AI創新應用大浪潮」，楊麒令應邀出席，並以《AI與智慧製造大趨勢》為主題發表演講，並於會後接受媒體採訪。楊麒令指出，廣達先前著重出貨輝達（NVIDIA）A100產品，而僅隔半年就以運算能力更強的H100 晶片伺服器為主力出貨產品。

楊麒令表示，旗下與輝達合作的全新推論伺服器MGX，目前都還沒量產，預計將自9到10月間試產，最終量產時間應該要等到年底，不過團隊將趕在年底前完成，整個出貨規劃。

雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

輝達 伺服器 廣達

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