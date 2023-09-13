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強茂將參加2023年印度電子展 擴大市場提高品牌知名度

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
強茂將參加印度邦加羅爾國際展覽中心（BIEC）舉辦的印度電子展。圖：公司提供
強茂將參加印度邦加羅爾國際展覽中心（BIEC）舉辦的印度電子展。圖：公司提供

強茂（2481）今（13）日預告，將參加邦加羅爾國際展覽中心（BIEC）舉辦的印度電子展 (electronica India)。強茂的展位將設於5號展館，EA07展位。這是繼去年慕尼黑電子展、今年七月的上海電子展之後再次出擊，展現出強茂擴大市場以及提高國際品牌知名度的強烈企圖心。

強茂提到，致力於推動再生能源的創新，並將在2023年印度電子展上著重呈現。強茂將聚焦於利用 SiC diodes(碳化矽二極體)和MV MOSFET為兩輪和三輪電動車、電動車充電器和太陽能接線盒提供最佳解決方案。強茂為高功率和高效應用提供高性能解決方案。效率、可靠性和熱性能是我們產品設計優先考慮的選項，強茂的創新產品推動著產業向前發展。

Electronica India是電子零組件、系統與應用的專業展，是印度規模最大的電子專業展。每年吸引來自全球的電子製造商、供應商、經銷商與買主共襄盛舉，探索電子業的最新發展趨勢與技術，今年將在印度IT產業重鎮邦加羅爾盛大舉行。

印度是全球第一大人口國、第五大經濟體，具有人口紅利及強健的經濟體質。除此之外，其充足且相對便宜的技術勞動力、優惠投資政策及極具潛力的內需市場，使印度搖身一變成為全球電子業最重要的生產基地。邦加羅爾是印度第三大城，有印度「矽谷」之稱，逾1,500家國際高科技電子及EMS相關業者群聚，如Apple、Microsoft、Google、鴻海（2317）、和碩（4938）等，2022年更被聯合國譽為全球第四大科技創新城市。

強茂將參加印度邦加羅爾國際展覽中心（BIEC）舉辦的印度電子展。圖：公司提供
強茂將參加印度邦加羅爾國際展覽中心（BIEC）舉辦的印度電子展。圖：公司提供

印度 強茂 電動車

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