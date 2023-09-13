精英發表3款應用主機板 適用於各產業別

精英（2331）旗下精強科技今（13）日發表全新一代主機板H610H7-IM1 / ADLN-I3 / ADLN-I，滿足不同產業和應用的需求，是自動化、工業5.0及其他零售領域的完美解決方案，深耕各垂直應用領域，精強亦將持續擴大產業應用電腦、主機板、SBC、嵌入式系統產品線完整性。

精強科技正式推出 H610H7-IM1 具備雙 PCI-E x 16擴充插槽的產業應用主板，以及兩款支援 Intel 最新低功耗處理器 Alder Lake-N 處理器的 Mini-ITX 嵌入式主機板，其中 ADLN-I3 主機板具備豐富的I/O功能，包含專為各種工業應用設計的10個 COM 介面，ADLN-I 主機板則具備豐富的連接性和靈活的輸出埠選擇。

H610H7-IM1 主機板設計聚焦垂直應用行業領域，雙 PCI-E x 16 擴充插槽的設計，特別適用於智慧交通中的自動

安全檢測（例如鐵道安全、停車場管理）與智慧製造（例如工廠生產瑕疵檢測）等應用，提高安全性並減少人為錯誤。

ADLN-I3 主機板設計聚焦垂直應用行業領域，10 COM 設計特別適用於工業物聯網環境監控檢測(例如環境溫度檢測、水溫水質檢測、工廠設備數據收集)與多重感測器等應用，監控系統有助於預防不正常情況的發生，確保設備的穩定運行，進而降低成本並減輕人力負擔。

支援 Intel Alder Lake-N 處理器，最高可支援到15W的 TDP 設計，在低功耗特性下帶來前所未有的運算體驗，主機板支援 DDR4-3200 SO-DIMM 記憶體，支援高達16GB容量，讓多重任務處理上更能輕鬆自如。

便利的三顯示輸出支援（DisplayPort、HDMI、VGA），特別合適用在數位看板與多重顯顯示場域，更特別的是這款主機板還內建高速 LVDS 連接器，提供額外的顯示選項。不僅如此，雙網路介面設計（Dual Gigabit LAN）提供連結速度可達1,000 Mbps，且同時可作為廣域網路（WAN）及區域網路（LAN）兩個網路的連結介面，讓傳輸資料的連線速度更快與順暢。

ADLN-I 主機板設計聚焦垂直應用行業領域，三顯示支援（DisplayPort、HDMI、VGA）特別適合應用在數位看板和各種智慧零售解決方案，如車站資訊輪播、百貨商場廣告推播及各大醫療院所數位化電子看板等。

小巧主板支援 Intel Alder Lake-N 處理器，TDP 10W極致節能的設計，與豐富的I/O 支援，特別合適用在經濟、節省空間的最佳選擇。主機板不僅支援 DDR4-3200 SO-DIMM 記憶體，最高可達16GB容量，主機板更支援大部分I/O連接埠和功能，符合行業需求的擴充需求以及外接周邊所需的功能。

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