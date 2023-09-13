唐鳳：AI運用未來重要趨勢 須合法合規、保護隱私

數位部長唐鳳今（13）日指出，生成式AI的熱潮核心都是基於資料的應用，因此在運用上都必須要合法合規的進行運用，因此基於保護使用者隱私為前提來發展AI應用的方法，將是未來AI的重要趨勢。對此，數位部也提出「數據公益運作指引」及「隱私強化技術應用指引」這兩項草案，預計在年底前完成並公開指引，另外也將在年底前成立「AI評測中心」，針對AI的準確、可靠、公平、安全等面向進行模型評測與驗證，鼓勵業者自發送測，共同促進AI生態的安全性。

唐鳳今日出席由經濟日報主辦的「2023科技論壇AI創新應用大浪潮」致詞時提到，近來AI的蓬勃發展，不只影響科技產業，也深入各行各業，對社會帶來深遠影響，尤其生成式AI的迅速演進，為日常生活帶來許多超乎想像的應用。台灣社會正面臨高齡化、少子化等問題，外界也紛紛期待可透過高齡科技等，類似的生成式AI即時的互動來緩解這方面的問題跟挑戰，善用AI技術不僅有助建構循環永續的社會、也是創造新應用的機會。

唐鳳說明，從巨量資料興起到生成式AI熱潮，核心都是基於資料的應用。現在生成式對話引擎可以流暢回答問題，其中所運用的關鍵巨量資料，都必須合法合規進行運用，因此基於保護使用者隱私為前提來發展AI應用的方法，將是未來AI的重要趨勢。

唐鳳更提到，現今已有許多契合AI發展需求及運作情境的隱私強化技術 (Privacy Enhancing Technologies，簡稱PETs），兼顧資料治理及個人隱私保護，同時達到精進AI模型的目的。例如透過AI合成高品質的「非個資數據」（non-personal data），供機器學習與分析應用；採用同態加密技術，可讓資料維持在加密狀態進行運算，運算過程中皆無需解密，在零信任的時代提供根本的機敏性保障。

因此，數位部與全球同步倡議PETs，推動多種PETs的研究及應用，唐鳳說，數位部已經提出「數據公益運作指引」及「隱私強化技術應用指引」這兩項草案，希望增進各界對PETs認識，引領各界瞭解隱私保護新思維，在個資當事人完全知情且隨時可退出的前提下，建立高信任的數據應用與治理環境。同時也歡迎各界對這兩項草案提出建言，將納入後續兩項指引修正參考，預計於年底前完成並公開正式指引。

此外，唐鳳也提到，在數位部產業署指導下，國家資通安全研究院與工研院合作，預計在年底成立「AI評測中心」，首先就會先與國科會所開發的「可信任AI對話引擎（TAIDE）」密切合作，設立AI模型的測試基準，包含測試TAIDE在內的語言模型，針對AI的準確、可靠、公平、安全等面向，進行模型評測與驗證，鼓勵業者自發送測，共同促進AI生態的安全性，也期待這樣的評測機制能夠與國際接軌。未來AI評測中心也將持續擴大與國內外產學研機構合作，以因應AI浪潮下衍生的資安風險。

最後，唐鳳強調，數位部將與各界持續攜手克服目前的瓶頸與門檻，加速台灣AI驗證技術與應用發展，帶動更多AI創新應用，解決社會需求，共同讓台灣在全球AI產業扮演關鍵性角色。

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