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iPhone 15換機潮來了 刷這張卡最高現省2,500元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
搶攻iPhone15換機潮，兆豐銀行推出四大刷卡購機方案，分期最高可賺2500元回饋。圖/兆豐銀行提供
搶攻iPhone15換機潮，兆豐銀行推出四大刷卡購機方案，分期最高可賺2500元回饋。圖/兆豐銀行提供

iPhone 15系列今天正式發表，不只電信三雄對於此次新機銷量充滿期待，發卡銀行也備妥銀彈備戰，希望衝高信用卡簽帳額，以兆豐銀行（2886）為例，今年已是第五度加入戰局，此次更全面擴大刷卡回饋通路，包括十大通路、四大網購、Apple Rewards Store 及夏普震旦，刷兆豐卡最高可獲得2,500元回饋，指定通路更可享12期0利率購機優惠，希望讓果迷無痛換機，入手最新機型。

根據英國調查，2023年上半年度全球最熱銷手機前四名全都是由蘋果 iPhone 霸榜，第五到第九名則為韓國三星 Galaxy 系列，其中冠軍 iPhone 14 Pro Max 銷量更是高達2,650萬台，相當驚人。

美國研究發現，18到24歲及35到44歲的年齡層不到一年就換 iPhone 新機的比例最高，且年輕人更會運用分期付款的方式，搭配出售舊機賺取的金額，來降低購買新機的成本。

此數據也與兆豐銀行刷卡分析相符，過去兩年在電信通路刷卡購機2萬元以上的族群，主要都是3字頭與4字頭的持卡人，且年齡有逐漸下滑的趨勢。

2022年甚至有高達近30%都是3字頭族群，且高達近50%都選用分期付款，降低購機壓力。

看好換機多採用分期付款，兆豐銀行今年也推出四大購機方案，首先是年底前到中華電信、台灣大哥大、神腦國際等十大通路刷兆豐信用卡，除可享最高12期0利率優惠，單筆分期滿額登錄還可獲1,200元回饋。

9月底前在 momo、PChome、蝦皮及東森購物四大網購，分期滿額也可獲得最高2,500元回饋。

若在 Apple Rewards Store 網站購物，搭配台灣Pay 綁兆豐卡則可拿回10%回饋。

想一次付清的果迷，年底前到夏普震旦刷台灣Pay綁兆豐卡同樣可享不限金額10%回饋，最高可得1,500元。

兆豐銀行 iPhone 14 Pro Max iPhone

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