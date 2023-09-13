iPhone 15比機車還貴 網友喊「超過五萬買不下去啦」

全新蘋果（Apple）手機正式亮相，其中包含 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 四款新手機，此次蘋果手機一出隨即引發網友熱議，有的網友表示，「真的是一年比一年貴」，不過也有網友認為「老樣子 覺得貴不是蘋果的問題 是你的問題」。

iPhone 15系列的新款手機全面搭載 USB-C 連接埠。初階版的15/15 Plus具備上一代高階版才有的動態島功能，主鏡頭則從上一代的1200萬畫素升級成4800萬畫素。iPhone 15 Pro 系列則是均搭載A17處理器。iPhone 15 Pro Max 還有顆能光學變焦範圍達五倍的望遠鏡頭。

此次 iPhone 15台灣售價29,900元起；iPhone 15 Plus 售價為32,900元起，15 Pro 售價36,900元起；15 Pro Max 售價則是44,900元起，有網友見狀喊，「入門要三萬了QQ」、「最低階..3萬」、「iPhone從2萬初頭漲到三萬」、「還真的4萬塊 好貴喔」、「手機快要六萬..」、「超過五萬真的有點買不下去…」。

有的網友也針對美國與台灣定價不同表示，「匯率哭阿」、「便宜有啥用被匯率吃了」、「15pro的匯率反而是最好的」、「這匯率到底誰算的...」、「日本pro 256gb含稅174800 台灣這什麼鬼匯率」。

udn討論區