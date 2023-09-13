經濟日報科技論壇 鄭文燦：AI 應用愈來愈廣泛 政府願意投資更多

行政院副院長鄭文燦今（13）日出席由經濟日報主辦的「2023科技論壇AI創新應用大浪潮」時表示，AI應用愈來愈廣泛，對產業發展也相當重要，政府願意在這方面投資更多，並向下扎根積極培育人才。

鄭文燦表示，最近參加很多論壇都是討論AI，因為台積電擴大投資主要有幾個動力，包括5G、cloud和衛星通訊等，當然還包括AI，這個在製造上需要高階製造先進封裝，講到AI，包括演算法跟數據處理是他的核心，所以他的確需要很多先進的經驗，在各種領域的廣泛應用非常具有潛力。

他指出，今年AI的爆發當然是其廣泛運用，讓大家發現他非常 powerful，一般人也可以使用AI，這個是數位平權，所以這一波的爆發影響非常廣泛，如果說80年代的PC，到2020年開始行動裝置，到之後的AI，會成為一個新的動力，以前行動裝置是希望這個網路無所不在，接著到2020年之後雲端跟AI會無所不在，未來這兩個趨勢會大大影響未來所有IT產業發展，包括 cloud AI 在應用層會有很大的發展，所以中華電信、微軟等各種科技大廠，可以支持更多的新創，讓AI應用從智慧城市產業應用，拉伸到另外一個等級，我們用籃球做比喻的話，這叫升級到NBA。

鄭文燦說，早期台灣的數位法治重心是放在資通環境法制化，如資通安全法或電子簽章的信賴架構，但除了這個以外，因為AI發展實在太快，所以我們在法制作業上有做一些調整，原來是由國科會負責AI基本法，因為AI發展對社會科學倫理影響很大，所以我們把立法時程稍微延後，但核心就是可信賴的AI技術。

他表示，歐盟在2021年開始有AI基本法，這個AI的規則也著重在倫理規範的領域，它有很多新的驗證機制，這個立法初步已經通過，但還沒有經過最後大會確認，所以歐盟也在進行中，我們的立法大概會分作幾個部分，就是剛剛講的AI基本法有國科會負責，我們在個資保護法會做修訂，會有一個個資保護的專責獨立機構在今年掛牌，亦即以後會有一個個資保護類似 NCC 的獨立機構，另外還有一個數發部，主要在AI產品的檢測工具。

鄭文燦說，蔡總統在2016年開始推動數位國家、智慧島嶼政策，在2021年轉型成為智慧國家方案，這個方案其實是一個比較大的投資，事實上台灣在20年前開始做一些數位化政府的努力，現在來看來還不夠，第二波大的投資一定要進行，包括治安在雲端AI的運用，在大數據的運用，都是整個數位投資的重點，我們在 IMD 世界競爭力評比，台灣已經拉到第六、第七名，數位評比大概是第11名，代表我們數位投資是在拉近中，我們創新大概都是被列為全球前幾，我們數位投資還是會繼續進行，預算還會盡量多一點。

另一個是，我們在2018年有列一個台灣AI行動方案，但四年計畫是很早期的階段，今年的4月我們發布了一個叫做AI行動2.0，這個方案跟剛剛講的智慧國家方案是互相搭配的，計畫重點是AI人才的培育，微軟前幾天舉行開發者大會，特別提到人才培育很重要，我們現在大學裡面的AI課程太少，要從業界來培養人才，另外一個AI的教育扎根一定要落實到高中階段，讓我們孩子的學習從更小的階段可以來培養人才。

第二部分是跟產業連結，AI的產業化跟產業的AI化，這裡面有很多應用領域的發展，這個時候就需要大平臺業者，很多新創業者開發者可以多用這個平臺去開發，為什麼這些大平臺會變的很強，因為每個雲端都很貴，每一個晶片都很貴，AI的每個動作都要到雲端運算，這是很大的成本，對開發者來說他要利用這些平臺，我們希望能夠有一個很好的平臺支持，這就是所謂的AI應用環境，要有良好的運作環境，讓AI智慧應用場域更多一點，還有就是接軌國際。

最後一個就是所謂的人文社會議題，AI的倫理規範政院在8月有通過一個政府部門使用AI指引，這個指引是希望能夠用AI，AI參考指引發布後，有一項是政府部門的保密義務，即所謂的政府決策責任，亦即AI所生成的文件要註明來源，公務員必須負擔文件的最後責任，就是保密的義務，如果是在一個開放式的環境底下，可能就是有一些個資保護跟政府機密保護的機制必須把關，就是希望促成大家合理地運用AI。

鄭文燦表示，今天的論壇不管是技術、市場、法制、倫理，都可以提出更多的討論，相信哦一定會促成台灣AI新創雨後春筍的發展，政府也願意在這方面投資更多。

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