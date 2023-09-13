準備開搶！ 台灣大15日晚上8點開放預購 iPhone 15

全球矚目的 iPhone 15 系列新機於台灣時間今(13)日凌晨1點正式亮相。台灣大哥大宣布，9月15日(五)晚上8點起，myfone門市、myfone網路門市開放預購 iPhone 15 系列，僅需預繳3,000元訂金，即可享優先取機權利，10月31日前完成申辦5G指定專案，最高贈3,000元momo幣，在myfone網路門市申辦額外再享最高1,000元momo幣加碼，等於最多可獲得4,000元momo幣！

台灣大指出，在myfone網路門市預購iPhone 15 系列，無論搭配門號或購買空機，都可抽價值10,360元「愛瘋大禮包」(包含AirPods Pro第二代、AirTag、MagSafe充電器、Apple 20W USB-C 電源轉接器)，以及抽SONY PS5、1,000元myfone電子禮券。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔全程觀看蘋果新品發表會，他表示，今年iPhone 15系列迎來多項創新，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，另外，相機鏡頭亦有感升級，如iPhone 15 Pro Max 鏡頭設計120公釐的 5 倍望遠相機，擁有 iPhone 歷來最長的光學變焦範圍，可從更遠處拍攝清晰特寫。iPhone 15 Pro系列也將在影片拍攝加入全新功能，可為 Apple Vision Pro 錄製空間影片，使用者將能以 3D 效果捕捉珍貴時刻，未來將以Vision Pro做為完美體驗載具進行觀賞。以往果粉換機最常見頻率是「N-2」，亦即2年約期到了就換新機，因iPhone 15全機款加入「動態島」等亮點，看好不只帶動「N-2」果粉換機，也可能吸引iPhone 14或iPhone 14 Plus 用戶升級，預估iPhone 15系列銷售量較上一代成長至少一成。

Apple今發表6.1 吋 iPhone 15 、6.7吋 iPhone 15 Plus 、6.1吋 iPhone 15 Pro 與6.7吋 iPhone 15 Pro Max ，全系列機款均加入「動態島」，原有的 Lightening充電接頭也更換為USB-C。iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max 首度配備3nm製程的A17 Pro晶片，是首款採用航太等級鈦金屬設計的 iPhone，更是歷來最輕盈的 Pro 機型，靜音鍵改採按壓式的動作按鈕，單按可指定功能，長按則回到靜音切換，讓快捷使用體驗更多元， iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 有黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬色等4種顏色。

iPhone 15 和iPhone 15 Plus 則配備A16仿生晶片，相機升級為4800萬主鏡頭，大幅提升拍攝解析度與成像能力。機身顏色方面， iPhone 15 和 15 Plus 有黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色等5種顏色。

台灣大指出，因應iPhone 15系列全面換成USB-C充電接頭，台灣大myfone門市也獨家推出充電組合包優惠，購買iPhone 15系列加購PQI 35W充電組合包(含35W充電器與編織快充線)，原價749元，加購價享約79折優惠，只要590元。myfone門市也引進13項品牌保護殼，指定殼套加滿版玻璃保貼超值組合優惠價980元起。另外，達人手工包膜服務享全機包膜 9折優惠，現場有多款膜料材質與圖騰供參觀選購。

另外，蘋果也同步發表全新Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2，9月22日開賣。Apple Watch Series 9 是Apple史上第一款實踐100%碳中和的產品，配備S9 SiP晶片強化運算速度，螢幕最大亮度也提升至上一代的兩倍，並加入手勢運用，用戶忙到空不出手時，只要將食指與拇指，雙指互點兩下，就能接聽電話、開啟通知、播放和暫停音樂等，輕鬆好用。頂級規格、錶面尺寸最大的Apple Watch Ultra 2則有堅固的鈦金屬錶殼、精準的雙頻 GPS，開啟低耗電模式最長可達72 小時的電池續航力，提供戶外極限運動者使用。

udn討論區