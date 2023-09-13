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iPhone 15系列正式亮相 遠傳今日11點開放預約登記

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
全球關注的最新 iPhone 15 今（13）日凌晨1時正式發表，遠傳將在今日上午11點開放線上預約登記提供消費者最新iPhone 15系列第一手開賣和優惠訊息，還有機會抽到最新頂規的 iPhone 15 Pro Max (1TB)。
全球關注的最新 iPhone 15 今（13）日凌晨1時正式發表，遠傳將在今日上午11點開放線上預約登記提供消費者最新iPhone 15系列第一手開賣和優惠訊息，還有機會抽到最新頂規的 iPhone 15 Pro Max (1TB)。

全球關注的最新 iPhone 15 今（13）日凌晨1時正式發表，共推出 iPhone15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max 四款新機，遠傳將在今日上午11點開放線上預約登記提供消費者最新 iPhone 15 系列第一手開賣和優惠訊息，還有機會抽到最新頂規的 iPhone 15 Pro Max (1TB)。

iPhone 15系列全面改為 USB- C充電孔，iPhone 14 Pro 系列專屬的動態島功能也全面導入 iPhone 15 全系列機型，主鏡頭升級4,800萬畫素，iPhone 15 Pro Max 搭配五倍光學鏡，是 iPhone 歷年最長的光學變焦範圍，讓使用者可從更遠處拍攝更清晰的特寫。

iPhone 15 Pro系 列搭載全新 A17 Pro 晶片，傳統的靜音鍵都改成動作按鈕，讓用戶自行設定想要觸發的功能，機身也採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，讓整體握感、質感都大升級，重量也更輕盈。果粉最期待的新色也令人眼睛為之一亮，iPhone 15/iPhone 15 Plus 推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色，iPhone 15 Pro 系列則是推出四種鈦金屬顏色，展現絕美外觀。

遠傳回饋果粉，推出網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續在網路門市購買最新 iPhone 15 系列，使用悠遊付並綁定遠傳 friDay 聯名卡付款，就可享最高15%回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C購物金「千元贈品二選一」，前100名申辦再送15杯暖心咖啡，並有機會抽中定價58,900元的 iPhone 15 Pro Max 1TB，及門號專屬折扣、Apple 原廠指定配件折扣、iPhone 15 指定配件大禮包折扣等好康，抽獎名額超過5萬名。

遠傳將與 Apple 官方網站同步開放iPhone 15空機預購，9月15日20:00起至遠傳指定通路預購iPhone 15全系列空機，結帳時刷讀遠傳心生活會員條碼，獨家贈送限量吳慷仁x UAG「仁仁守護大禮包」(市價3,070元)，內含iPhone 15專用磁吸式全透明保護殼和磁吸無線行動電源。心生活會員另加碼送遠傳friDay影音1個月0元暢看，再享2023/12/31前3C家電購物金月月送、包膜6折、精選配件8折會員專屬好康三重送。

iPhone iPhone 15 遠傳

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