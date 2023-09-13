蘋果新品價格、規格接近預期 法人看好大立光等供應鏈

蘋果（Apple）秋季新品會發發表四款 iPhone15，分別為6.1吋 iPhone15、6.7吋 iPhone15 Plus、6.1吋iPhone15 Pro、6.7吋 iPhone15 Pro Max。全機種支援Type-C接頭，Pro系列採用更高速的 USB 3.0。

統一投顧表示，iPhone 15 四款規格升級皆屬顯著，衛星功能增加「Find My」，用戶可於沒有收訊時，透過衛星傳送確切地址，衛星功能亦擴增支援到16個國家，產品售價部分皆沒有調整，惟有iPhone 15 Pro Max存儲容量從256GB開始供應，所以起始售價增加100美金，若對比 iPhone 15 Pro Max 256GB 以及 iPhone 14 Pro Max 256GB，其建議售價相當。

iPhone 15 及 iPhone 15 Plus 升級內容包含主鏡頭提升為48MP（原為12MP），並支援像素合併以及光引擎技術，可大幅度地增加光線捕捉能力，昏暗場所也能有不錯的拍照效果，同時導入動態島，此次亦支援更多使用情境，如航班資訊等，主晶片亦升級為A16仿生晶片（原為A15）。

iPhone 15 Pro 以及 iPhone 15 Pro Max 升級內容則包含鈦合金外框，採用等級五鈦金屬，可使iPhone 15 Pro在具備高耐磨度，重量亦可減輕許多，達到更好的工藝技術以縮小邊框，開關靜音鈕也改成「Action button」自定義按鈕，利用長壓方式更切換模式，同時可以支援螢幕快擷／照相／錄音等功能，Pro系列亦可利用廣角以及主鏡頭進行空間攝影 (Spatial Video）的功能，屆時消費者可利用 Vision Pro 進行觀賞。

分析師表示，Apple 宣布 iPhone15 可於9月15日開始預購，多數款式可於9月22日到貨。秋季新品發表後，蘋果盤中股價下跌約2.33%，投資人仍擔憂華為 Mate 60 於下半年對於蘋果出貨量的影響。但經了解，華為Mate 60今年下半年出貨量約為700~800萬支，預估其中約有一半搶奪 iPhone 15市占，而其餘部分則爭奪現有中系品牌份額，主因上半年OVX等中系品牌新機效應不佳，因此將下半年 iPhone 15 出貨量自8,600萬支，下修為8,200萬支。

法人機構表示，對於個股影響，仍需觀察其中系品牌出貨份額，但預期大立光將重新出貨華為高單價產品進而受惠，玉晶光則有輕微負面衝擊，主因其手機產品集中於美系品牌，但二者仍是可以留意逢低布局的時機。

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