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台積電將投資安謀 上限1億美元

聯合報／ 記者簡永祥、編譯黃淑玲／綜合報導

台積電昨天舉行臨時董事會，決議核准於不超過一億美元的額度內，認購晶片設計公司安謀（Arm）普通股股分，成為安謀的基石投資人，認購價將依安謀首次公開發行（ＩＰＯ）的最終價格而定。

台積電董事長劉德音日前表示，Arm是半導體生態系重要一環，如今台積電董事會通過投資案，也印證Arm的矽智財在台積電開放創新平台（ＯＩＰ）扮演重要角色。市場人士解讀，台積電參與Arm的ＩＰＯ，主要是為了策略目的，讓台積電在未來與公司的重要供應商／合作夥伴的合作中處於有利地位。

安謀ＩＰＯ引發認購熱潮，外電導已獲得十倍超額認購，包括蘋果、三星、輝達、英特爾、亞馬遜等科技公司都傳出有意認購。知情人士說，到十三日定價時，安謀這次發行股票可能獲得高達十五倍超額認購。安謀在ＩＰＯ申請文件表示，尋求以每股四十七到五十一美元發行股票；彭博曾報導，安謀考慮提高ＩＰＯ的價格區間。

此外，台積電董事會昨也通過在四點三二八億美元額度內，從Intel取得百分之十的IMS Nanofabrication Global股權。台積表示，二○一二年以來與ＩＭＳ合作開發支援先進製程技術的多重電子束光罩寫入設備，這項投資延續雙方長期合作關係，以加速創新並實現更深入的跨產業合作。

台積電 認購 Arm

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