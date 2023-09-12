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台積電董事會通過戰略投資Arm及IMS兩公司

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事會通過戰略投資Arm公司，在1億美元額度內，認購Arm普通股。（路透）
台積電董事會通過戰略投資Arm公司，在1億美元額度內，認購Arm普通股。（路透）

台積電今（12）日舉行臨時董事會，通過在1億美元的額度內，認購安謀國際（Arm）普通股，成為Arm的基石投資人。台積電董事長劉德音稍早表示，Arm是半導體生態系重要一環，台積電希望安謀能成功，才考慮決定是否投資，如今台積電董事會通過在新台幣30多億元的額度內進行投資，也印證Arm的矽智財在台積電開放創新平台（OIP）扮演重要角色。

台積電董事會也通過在4.328億美元額度內，從Intel Corporation取得10%的IMS Nanofabrication Global, LLC 股權。

台積電將投資Arm，並向英特爾購買納米設備商IMS一成股權。

稍早英特爾資本公司決定出售20%的IMS股權，以獲取資本投資回收。

台積電表示，自2012年以來，台積電與IMS合作開發支援先進製程技術的多重電子束光罩寫入設備，此項投資延續了台積電與IMS之間的長期合作夥伴關係，以加速創新並實現更深入的跨產業合作。

至於台積電參與Arm的IPO主要是為了策略目的，讓台積電在未來與公司的重要供應商/合作夥伴的合作中處於有利地位。

台積電 Arm

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