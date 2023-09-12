麗明營造創國內首例 通過「ISO14067:2018」建築碳足跡

麗明營造董事長吳春山今(12)日受頒由英國標準協會(BSI)所頒發的ISO 14067:2018查證聲明書，成為國內首例通過ISO14067:2018建築碳足跡認證的廠商。

吳春山指出，麗明營造承攬很多高科技廠房，包括台積電（2330）、台達電（2308）等科技大廠，都被要求做碳足跡。他是供應鏈的一環，營造業本身為高碳排產業，盼能藉此拋磚引玉，「由麗明營造開始，利人利己」。

由於國際間溫室氣體減量發展的趨勢，為降低自身營運對環境造成的衝擊，以及台灣2050淨零排放行動，麗明營造致力於成為國內永續經營及落實企業社會責任的標竿企業，不但期許每年在財務績效上有優異的表現，同時重視企業在環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)等各面向的績效發展。

麗明營造與財團法人台灣營建研究院自110年起積極合作，致力於溫室氣體盤查與產品碳足跡兩項碳排放查驗作業，並選擇四季仁美學校工程開始規劃建置ISO 14067:2018建築碳足跡計算架構。

在歷時近兩年資料搜集及查證的過程，於今年7月完成麗明營造的建築碳足跡查證作業，並在8月通過BSI國際標準ISO 14067:2018查證，獲頒查證聲明書。

吳春山表示，本階段完成建案碳足跡計算，僅是麗明營造減碳計畫的一小步，未來將導入減碳規劃與策略，運用BIM與工法在組織內、外同時進行。

對內，將根據溫室氣體盤查結果，制定營運碳足跡管理機制，積極節能減碳；對外，推動建築物碳足跡盤查，透過企業社會影響力，喚起國人減碳意識，一起愛護地球，珍愛台灣。

吳春山希望透過此案的推動，進而強化營建業對建築碳排放的重視與要求，藉以凝聚市場的認同與誘因，促使各相關廠商及早投入品質及技術能力的提昇，再創產業的競爭力。

展望未來，吳春山說，麗明營造將持續關注各方利害關係人的需求，除致力提升獲利能力，持續為創造利潤外，並力求提供社會大眾更好的服務，重視員工職涯發展，推動友善職場環境。

吳春山強調，這項重要的成就，標誌著麗明營造在可持續發展道路上的堅定前進，也對於推動國內營建業實現低碳目標，提供了具體的示範。隨著環保議題的不斷凸顯，他預期，這種積極的努力，將在未來繼續產生積極的影響。