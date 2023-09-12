未來30年電動車成發展趨勢 法人：伺機布局
在全球淨零碳排放的趨勢下，各國積極參與，共同為實現淨零目標而努力。根據美國汽車工程師協會（SAE）的規範，未來30年內，全球汽車產業都將以「智慧電動車」為發展方針。法人建議，伺機布局智能車基金，掌握爆發商機。
日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據市場研究機構Gartner的報告，純電動車（BEV）和油電混合車（HEV）將成為車用電子市場的主要增長驅動力。
預計今年，車用半導體市場的規模將達到769億美元，年增長率達到13.8％。
此外，根據安侯建業（KPMG）《2023 全球半導體產業大調查》報告顯示，至2024年，全球車用半導體市場將創造超過2,500億美元的商機，超越了排名第2的無線通信和排名第3的物聯網應用，成為未來產業發展的一個巨大浪潮中的重要一環。
法人預估，全球汽車產業正迎來前所未有的商機，並將持續引領未來的科技和綠色轉型。法人表示，無論是傳統車廠還是新創公司，都將在這一變革中發現巨大的機會，為全球淨零碳排放目標的實現做出貢獻。日盛全球智能車基金研究團隊也建議，可伺機布局智能車相關基金，掌握供應鏈爆發商機。
蘋果秋季發表會
▪ 2023蘋果發表會要來了！
重大亮點、升級規格一次掌握
▪ 發表會iPhone 15等4新品預測詳細看 還有「1神祕改款」？
▪ 蘋果iOS 17要來了！ 將有6款舊機無緣升級被淘汰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言