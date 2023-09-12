未來30年電動車成發展趨勢 法人：伺機布局

在全球淨零碳排放的趨勢下，各國積極參與，共同為實現淨零目標而努力。根據美國汽車工程師協會（SAE）的規範，未來30年內，全球汽車產業都將以「智慧電動車」為發展方針。法人建議，伺機布局智能車基金，掌握爆發商機。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據市場研究機構Gartner的報告，純電動車（BEV）和油電混合車（HEV）將成為車用電子市場的主要增長驅動力。

預計今年，車用半導體市場的規模將達到769億美元，年增長率達到13.8％。

此外，根據安侯建業（KPMG）《2023 全球半導體產業大調查》報告顯示，至2024年，全球車用半導體市場將創造超過2,500億美元的商機，超越了排名第2的無線通信和排名第3的物聯網應用，成為未來產業發展的一個巨大浪潮中的重要一環。

法人預估，全球汽車產業正迎來前所未有的商機，並將持續引領未來的科技和綠色轉型。法人表示，無論是傳統車廠還是新創公司，都將在這一變革中發現巨大的機會，為全球淨零碳排放目標的實現做出貢獻。日盛全球智能車基金研究團隊也建議，可伺機布局智能車相關基金，掌握供應鏈爆發商機。

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