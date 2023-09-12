群創集團打造人才永續 展現ESG韌性經營力

群創（3481）集團於9月12日舉辦供應商夥伴大會，與供應商攜手響應「續ㄧ個永遠的地球」，共同探討 ESG 永續發展的議題與趨勢，以積極制定與推動 ESG 策略。群創並以人為本，將永續人才培育視為 ESG 永續發展最重要的後盾，每年為青年學子打開科技產業大門，提供在學學生InnoStar Plus暑期實習機會，搶先體驗科技業職場。

群創董事長暨執行長洪進揚表示：「現今越多的評比投資機構指出，優秀的 ESG 表現與企業的財務表現密切相關。過去，企業營運所追求的是股東最大的利益，但隨著永續議題的發展，企業存在的價值需與利害關係人共同創造，證實永續經營不僅是企業責任的回應與貢獻，更可增強企業的永續經營韌性。」

群創已連續五年入選 DJSI「世界指數」及「新興市場指數」，對內將永續精神落實於企業文化中，對外攜手利害關係人，結合產官學一同提升永續價值。總經理楊柱祥表示：「群創將重新檢視各項政策，確認與永續趨勢接軌，已完成生物多樣性暨零毀林政策與人權暨多元共融政策，並呼籲供應商夥伴參與永續共好培力計畫，透過交流強化營運韌性，塑造更具永續的價值鏈。」

此次供應商夥伴大會群創發揮企業影響力，不僅邀請專家分享永續的動向，並也分享群創的永續績效與策略，群創永續暨人資長彭峻豪表示：「在公司治理G面向，群創推動數位轉型，強化維護資安，以確保利害關係人的權益，並增強營運的永續經營。在社會S面向，致力推動人才永續多元共融，積極落實校園深耕計畫，暑期實習計畫涵蓋不同國籍、多元性別、科系。女性實習生佔比45%、非工程科系佔35%，打破科技業都是男性或工程背景的偏見及刻板印象。群創並推動樂齡友善職場，首創業界「樂齡5好命-第二人生再設計」桌遊，為樂齡族群打造完美第二人生規劃。在環境E面向，氣候變遷與生物多樣性息息相關，擬定生物多樣性政策，以保護自然資源實現淨零排放，落實保護生物多樣性及無毀林的決心。」

為推動供應鏈永續，群創在大會中頒發六個獎項，包括「低碳夥伴領航獎」、「節能夥伴領航獎」、「水資源管理領航獎」、「節水夥伴領航獎」、「創新夥伴領航獎」與「社會共融領航獎」，表彰在永續發展領域取得優異成績的供應商夥伴，以及展現群創與供應商攜手對環境負責、和社會意識的承諾。在人才永續方面，群創深入校園紮根，強化學用連結，網羅校園菁英人才加入顯示科技產業，接軌國際邁向永續，並於8月31日舉辦第五屆「InnoStar Plus暑期實習」結業式，實習生們分享兩個月實習收穫，以全方位跨界學習、創新技術、ESG 永續、核心職能活力營等主題學習，提升職場軟實力，真實體驗科技業職場樣貌，本屆更發出五名提前入職資格（pre-offer）及三名65萬元獎助學金。 群創提供在學學生InnoStar Plus暑期實習機會，搶先體驗科技業職場。群創／提供 群創12日舉辦供應商夥伴大會，與供應商攜手響應「續ㄧ個永遠的地球」行動。群創／提供 群創簽署「生物多樣性暨零毀林政策」儀式，呼籲供應商夥伴參與永續共好培力計畫。群創／提供

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