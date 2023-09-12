外資轉買台股逾80億元 買超最多竟是它

台股今（12）日開高走高，終場收16572.71點，上漲139.76點，成交量2480.31億元，三大法人買超82.7億元，外資買超83.73億元，為連續賣超四天後，第一天轉為買超。據統計，外資買超復華台灣科技優息（00929）24,870張，為買超榜首。

外資今買超前十大依序為復華台灣科技優息、鴻海、緯創、聯電、中信金、元大金、正文、光寶科、復華富時不動產、矽統。

鴻海今日股價開高走高收最高，早盤以106元開出，終場收107.5元，上漲2.5元，漲幅2.38%，外資今買超鴻海12,483張，為連續三日賣超後，首日轉買，投信、自營商也同樣站在買方，三大法人共計買超13,142張。

緯創今日股價於平盤附近震盪，終場小跌0.5元，下跌0.48%，外資今買超緯創12,372張，為連續三日買超，共計買超39,954張，不過投信則呈現賣超，今日賣超10,143張。

聯電今開低走高收最高，早盤以46.1元開出，終場收46.8元，上漲0.75元，漲幅1.62%，外資今轉買聯電9,881張，投信則連續買超第17天，共計買超53,385張。

外資今賣超前十大依序為達運、康舒、廣達、長榮航、國泰永續高股息、基泰、開發金、台積電、友達、彩晶。

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