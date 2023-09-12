研調：今年 NAND Flash 營收 第3季估季成長逾3%

據集邦科技（TrendForce）研究顯示，今年第2季 NAND Flash 產業營收季增7.4%，營收約93.38億美元。預估第3季 NAND Flash 全產品均價跌幅收斂至5~10%，位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升，預估第3季 NAND Flash 產業營收將續增逾3%。

該機構分析，今年第2季 NAND Flash 市場需求仍低迷，供過於求態勢延續，使 NAND Flash 第2季平均銷售單價（ASP）續跌10~15%，而位元出貨量在第一季低基期下季增達19.9%，合計第2季 NAND Flash 產業營收季增7.4%，營收約93.38億美元。

自第2季起，三星（Samsung）加入減產行列，且預期第3季將擴大減產幅度，供給收斂的同時也在醞釀漲價，供過於求態勢有望因此獲得改善。不過，由於 NAND Flash 產業供應商家數多，在庫存仍高的情況下第3季多數業者仍選擇積極銷貨，預估第3季 NAND Flash 全產品均價跌幅收斂至5~10%，位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升，預估第3季 NAND Flash 產業營收將續增逾3%。

該機構分析，第2季各家業者營收成長幅度最高的為美光（Micron），季增27.6%，達12.1億美元。營收表現回溫主要是來自PC、Mobile 市場客戶庫存降低，尤其 Client SSD 受惠於平均搭載容量增長，位元出貨創單季新高。隨著全產業皆積極減產，美光認為下半年供需情況將變健康，不過全年格局來看，高庫存仍會壓抑 NAND Flash 產業復甦，全產業預計等到2024年都維持低度供給位元產出。

該機構分析，其他業者如SK集團（SK hynix & Solidigm）、威騰電子（Western Digital）等分別受惠於通路市場SSD 庫存持續降低，以及消費性電子市場單機搭載容量增長等因素，使位元出貨量大幅提升，帶動第2季營收向上。其中SK集團營收成長幅度居次，季增約26.6%；威騰約5.4%。

三星（Samsung）、鎧俠（Kioxia）則是唯二營收衰退的業者，該機構分析，儘管位元出貨量均有成長，但仍不敵平均銷售單價下跌的衝擊，三星第2季營收季減1.0%，約29.0億美元，其中市場持續關注的AI伺服器持續壓縮到通用型伺服器出貨規模，NAND Flash 領域營收沒有因AI熱潮而受惠；鎧俠第2季營收則季減約1.3%，約18.3億美元。

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