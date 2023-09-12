快訊

非綠整合難題 學者：藍白合後年輕人恐不再支持柯文哲

全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

避高虹安爭議神隱2天？ 柯文哲明說明地方黨部用人檢討

研調：今年 NAND Flash 營收 第3季估季成長逾3%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

據集邦科技（TrendForce）研究顯示，今年第2季 NAND Flash 產業營收季增7.4%，營收約93.38億美元。預估第3季 NAND Flash 全產品均價跌幅收斂至5~10%，位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升，預估第3季 NAND Flash 產業營收將續增逾3%。

該機構分析，今年第2季 NAND Flash 市場需求仍低迷，供過於求態勢延續，使 NAND Flash 第2季平均銷售單價（ASP）續跌10~15%，而位元出貨量在第一季低基期下季增達19.9%，合計第2季 NAND Flash 產業營收季增7.4%，營收約93.38億美元。

自第2季起，三星（Samsung）加入減產行列，且預期第3季將擴大減產幅度，供給收斂的同時也在醞釀漲價，供過於求態勢有望因此獲得改善。不過，由於 NAND Flash 產業供應商家數多，在庫存仍高的情況下第3季多數業者仍選擇積極銷貨，預估第3季 NAND Flash 全產品均價跌幅收斂至5~10%，位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升，預估第3季 NAND Flash 產業營收將續增逾3%。

該機構分析，第2季各家業者營收成長幅度最高的為美光（Micron），季增27.6%，達12.1億美元。營收表現回溫主要是來自PC、Mobile 市場客戶庫存降低，尤其 Client SSD 受惠於平均搭載容量增長，位元出貨創單季新高。隨著全產業皆積極減產，美光認為下半年供需情況將變健康，不過全年格局來看，高庫存仍會壓抑 NAND Flash 產業復甦，全產業預計等到2024年都維持低度供給位元產出。

該機構分析，其他業者如SK集團（SK hynix & Solidigm）、威騰電子（Western Digital）等分別受惠於通路市場SSD 庫存持續降低，以及消費性電子市場單機搭載容量增長等因素，使位元出貨量大幅提升，帶動第2季營收向上。其中SK集團營收成長幅度居次，季增約26.6%；威騰約5.4%。

三星（Samsung）、鎧俠（Kioxia）則是唯二營收衰退的業者，該機構分析，儘管位元出貨量均有成長，但仍不敵平均銷售單價下跌的衝擊，三星第2季營收季減1.0%，約29.0億美元，其中市場持續關注的AI伺服器持續壓縮到通用型伺服器出貨規模，NAND Flash 領域營收沒有因AI熱潮而受惠；鎧俠第2季營收則季減約1.3%，約18.3億美元。

營收 NAND Flash Flash 三星

延伸閱讀

NAND報價看漲 群聯進補

南韓三星啟動史詩級減產 法人看好兩檔庫存利益可期

華為Mate 60 Pro+出現SK海力士記憶體 韓廠憂美緊縮管制

晶圓代工降價 記憶體回春？

相關新聞

蘋概股為何波動？分析師：華為多重曝光良率提升

蘋果明（13）日將發表新機種，資深分析師連乾文分析，市場另一個焦點集中在華為手機的議題上，主因在於華為推出新機 Mate...

中砂大啖3奈米商機 2奈米製程新品2025登場

再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）打進台積電（2330）3奈米後，受惠於近期蘋果新品拉貨需求，使中砂鑽石碟及再生晶圓等...

記憶體市況低迷 晶呈科保守看待第3季

由於記憶體產業市況低迷，特殊氣體廠晶呈科（4768）保守看待第3季，認為表現將稍弱於第2季頂多持平，不過隨著新產品陸續試...

Google藉由高速運算、AI等新科技 為PChome打造電商新零售模式

PChome將旗下PChome 24h購物、企業資源規劃系統（ERP）與入口網站部署在 Google Cloud Pla...

NAND Flash 第2季營收季增7.4% 本季將成長逾3%

據 TrendForce 研究顯示，第2季 NAND Flash 市場需求仍低迷，供過於求態勢延續，使 NAND Fla...

英業達急搶才 首度跨進校園招募大使、徵選條件曝光

代工大廠英業達（2356）今（12）日在官網上宣布，第一屆校園大使招募活動進入倒數，邀請想深入了解科技業運作模式、且渴望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦