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英業達急搶才 首度跨進校園招募大使、徵選條件曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）今（12）日在官網上宣布，第一屆校園大使招募活動進入倒數，邀請想深入了解科技業運作模式、且渴望瞭解最夯AI、5G 產業趨勢的在學求職者，前來參觀徵選，報名時間即將在9月20日截止，只需要點選連結、填寫報名表單，並檢附相關資料，便可完成報名，履歷先到先審，機會難得歡迎搶頭香。

英業達指出，集團身為全球筆記型電腦及伺服器研發製造領導者，期盼用科技的力量改變世界，因此啟動「第一屆校園大使」招募活動，讓願意付出努力、投身科技業的學子，提早在學生時期獲得行銷實戰經驗，領先其他對手，並且入選成員將獲得「達標獎金、交通補助、優先入職、履歷健診、推薦函」等，超優福祉吸引不少民眾搶進。

據了解，獲選的校園大使，其主要任務「運用行銷企劃能力，協助英業達打造雇主品牌」，首先，需要協助「社群經營」，就是透過社群行銷創意發想、社群文案企劃與維護平台，其次，需要配合「各項活動宣傳」要學子實際協助英業達辦理線上 / 線下活動的宣傳及推展，而最後一項任務為最重要的「校園深耕」盡力支援年度校企合作活動。

至於，獲選《英業達集團》第一屆校園大使後，大使任期自今年11/1 開始，擔任至明年6/30 ，並且今年10月在英業達總部辦理的公司家庭日，也會獲邀一起同樂；而招募條件須大學(含)以上在校學生，而大使特質則需「外向積極主動、樂於分享」等，歡迎大家前來嘗試。

此外，還有3項「加分條件」欲參加的學生最好1.有經營社群粉絲團、Youtube或其他頻道經驗者佳 、2.曾擔任學生會、系學會、社團幹部者佳、3.具美編、製圖能力佳。而校園大使的獨家福利也有三項，第一可親自參加公司大型活動（家庭日、旺年會）、其次也可享有培訓（如社群經營、職涯規劃、簡報技巧及公司專業）。目前報名進入倒計時，有興趣的朋友快來申請。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達校園大使招募起跑。（翻攝自英業達官網）
英業達校園大使招募起跑。（翻攝自英業達官網）

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