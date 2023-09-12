英業達急搶才 首度跨進校園招募大使、徵選條件曝光
代工大廠英業達（2356）今（12）日在官網上宣布，第一屆校園大使招募活動進入倒數，邀請想深入了解科技業運作模式、且渴望瞭解最夯AI、5G 產業趨勢的在學求職者，前來參觀徵選，報名時間即將在9月20日截止，只需要點選連結、填寫報名表單，並檢附相關資料，便可完成報名，履歷先到先審，機會難得歡迎搶頭香。
英業達指出，集團身為全球筆記型電腦及伺服器研發製造領導者，期盼用科技的力量改變世界，因此啟動「第一屆校園大使」招募活動，讓願意付出努力、投身科技業的學子，提早在學生時期獲得行銷實戰經驗，領先其他對手，並且入選成員將獲得「達標獎金、交通補助、優先入職、履歷健診、推薦函」等，超優福祉吸引不少民眾搶進。
據了解，獲選的校園大使，其主要任務「運用行銷企劃能力，協助英業達打造雇主品牌」，首先，需要協助「社群經營」，就是透過社群行銷創意發想、社群文案企劃與維護平台，其次，需要配合「各項活動宣傳」要學子實際協助英業達辦理線上 / 線下活動的宣傳及推展，而最後一項任務為最重要的「校園深耕」盡力支援年度校企合作活動。
至於，獲選《英業達集團》第一屆校園大使後，大使任期自今年11/1 開始，擔任至明年6/30 ，並且今年10月在英業達總部辦理的公司家庭日，也會獲邀一起同樂；而招募條件須大學(含)以上在校學生，而大使特質則需「外向積極主動、樂於分享」等，歡迎大家前來嘗試。
此外，還有3項「加分條件」欲參加的學生最好1.有經營社群粉絲團、Youtube或其他頻道經驗者佳 、2.曾擔任學生會、系學會、社團幹部者佳、3.具美編、製圖能力佳。而校園大使的獨家福利也有三項，第一可親自參加公司大型活動（家庭日、旺年會）、其次也可享有培訓（如社群經營、職涯規劃、簡報技巧及公司專業）。目前報名進入倒計時，有興趣的朋友快來申請。
▪ 2023蘋果發表會要來了！
重大亮點、升級規格一次掌握
▪ 發表會iPhone 15等4新品預測詳細看 還有「1神祕改款」？
▪ 蘋果iOS 17要來了！ 將有6款舊機無緣升級被淘汰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言