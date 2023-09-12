中砂大啖3奈米商機 2奈米製程新品2025登場

再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）打進台積電（2330）3奈米後，受惠於近期蘋果新品拉貨需求，使中砂鑽石碟及再生晶圓等出貨動能開始持續向上攀升，且業界近期傳出，中砂已經在研發2奈米製程使用的鑽石碟產品線，預期2025年將可望開始放量出貨，後續中砂業績表現有望明顯攀升。

蘋果新品發會即將在台灣時間明（13）日凌晨舉行，且下半年新品除了 iPhone 之外，iPad Air 亦有望在10月亮相，當中的應用處理器（AP）主要採用台積電3奈米製程生產，亦成為貢獻台積電下半年營收的主要動能之一。

隨著台積電3奈米製程開始放量產出，加上蘋果拉貨的新品效應，使中砂相關鑽石碟及再生晶圓等產品出貨動能同步明顯向上。法人指出，由於台積電將持續拉高3奈米製程出貨動能，推估中砂在8月的3奈米製程相關產品線出貨動能與6月相比成長幅度超過兩成，另外在美系、韓系等晶圓廠持續拉貨效應下，明年第1季現有出貨動能有望再攀升六成。

事實上，中砂與台灣、美國及韓國等晶圓廠合作關係相當密切，且持續跟上最新先進製程，在台灣先進製程市場的市占率已經超越五成水準。業界近期傳出，中砂正在研發2奈米製程的鑽石碟產品線，預期2025年將可望開始放量出貨，替中砂帶來新營運成長動能。

中砂公告8月合併營收達5.56億元、月成長6.26％，寫下今年以來單月次高，累計今年前8月合併營收為42.17億元、年減11.0％，創歷史同期次高。法人指出，隨著明年景氣有望全面回溫，在台灣、美國及韓國客戶擴大拉貨帶動下，今年與明年獲利有望逐步攀高。

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