快訊

改變人類簡報方式！PowerPoint之父病逝 享壽76歲

半夜蘋果發表會「這3樣」果粉別期待！可能下次見了

早晨財經速解讀／AI股全倒!逢低買入or即時離場 寬鬆有效？認房不認貸後陸房市交易量增

高通續吃蘋果數據機晶片大單 台積電、日月光等半導體供應鏈受惠

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
高通（Qualcomm）在台灣時間昨（11）日晚間宣布與蘋果（Apple）再度達成協議，將續吃蘋果 iPhone 的數據機晶片大單到2026年。圖／美聯社
高通（Qualcomm）在台灣時間昨（11）日晚間宣布與蘋果（Apple）再度達成協議，將續吃蘋果 iPhone 的數據機晶片大單到2026年。圖／美聯社

高通（Qualcomm）在台灣時間昨（11）日晚間宣布與蘋果（Apple）再度達成協議，將續吃蘋果 iPhone 的數據機晶片大單到2026年。法人預期，隨著高通持續供貨數據機晶片給蘋果，台灣除了晶圓代工廠台積電（2330）之外，封測大廠日月光投控、測試廠京元電及供應BT載板的景碩將有望同步受惠。

高通在台灣時間昨日晚間宣布，已與蘋果公司達成協議，為2024年、2025年和2026年推出的智慧型手機提供 Snapdragon 5G 數據機射頻系統。這項協議進一步展現高通在5G技術和產品領域持續的領導地位。

由於先前不斷有消息傳出，高通可能將在2024年退出蘋果 iPhone 的數據機晶片市場，代表原先吃下 iPhone 數據機晶片大單的封測廠及IC載板將可能訂單移轉，不過隨著高通、蘋果雙方再度達成協議，將持續供貨到2026年。

法人看好，除了晶圓代工廠台積電之外，封測大廠日月光投控（3711）、測試廠京元電（2449）及供應BT載板的景碩（3189）等供應鏈都可望持續大啖 iPhone 數據機晶片訂單。

其中，不論高通、蘋果數據機晶片狀況如何變動，最不受影響的廠商預料為台積電，業界認為，原因在於台積電與蘋果關係良好，因此即便蘋果導入自家研發的數據機晶片，台積電亦可望續吃蘋果 iPhone 大單。

事實上，高通、蘋果先前爆出權利金糾紛，且雙方更在法院對簿公堂，不過雙方順利在2019年和解並簽訂6年期的晶片供應及專利許可協議，當中可再延期2年，代表原先高通最快可能在2025年就必須結束供貨數據機晶片給予蘋果，且2026年蘋果將有望推出自行研發的數據機晶片，但目前看來蘋果推出自研數據機晶片時間可能將再延一年。

蘋果 晶片 台積電 高通 iPhone 日月光

延伸閱讀

在美出席科技論壇 台積電重申看好AI晶片需求

台積電四高階主管增持自家股

美股盤前重點／拜登拉抬越南地位 高通續吃蘋果單

蘋果自研5G晶片夢碎！至少到2026年都無法擺脫高通

相關新聞

高通續吃蘋果數據機晶片大單 台積電、日月光等半導體供應鏈受惠

高通（Qualcomm）在台灣時間昨（11）日晚間宣布與蘋果（Apple）再度達成協議，將續吃蘋果 iPhone 的數據...

鴻海衝印度製造補助到手 加快關鍵零組件布局

市場傳出，鴻海集團旗下三家子公司獲得印度資訊科技（IT）生產相關激勵計畫（PLI 2.0 for IT Hardware...

林本堅倡晶片和平 指美國封鎖反而助中國自主

清大半導體學院院長林本堅今天在美國哈佛大學活動上提倡晶片和平，指全球經濟將為晶片戰爭付出慘痛代價，美國出口管制反而刺激中...

在美出席科技論壇 台積電重申看好AI晶片需求

台積電近日參加外資券商在美國紐約舉辦的科技論壇時表示，受惠生成式AI需求暢旺，台積電是主要受惠廠商之一，重申看好AI相關...

台積電四高階主管增持自家股

公開資訊觀測站最新資料顯示，台積電四名高階主管8月增持自家股票，包含副總徐國晉、副總侯永清、副總李俊賢、財務長黃仁昭等人...

華為新機開賣效應 大摩挺台積、看淡聯發科

儘管受美國科技出口管制，不過華為仍推出Mate 60系列產品，令全球高度矚目。摩根士丹利（大摩）預期，隨華為5G手機滿血...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦