廣達員工好幸福！林百里給的超狂福利、各種表演免費看

代工大廠廣達（2382）今（11）日在官網上分享，旗下由董事長林百里所成立的廣藝基金會，近日邀請知名樂團至廣達內部的廣藝廳進行表演，提供同仁與文學藝術共舞的環境，而廣藝每年都會邀請許多藝文團體至公司演藝廳表演，凡事身為集團員工，只要報名、就可以免費參加表演活動，工作之餘也可以用藝術舒緩身心。

廣達董事長林百里在2010年特地邀集朱宗慶、林懷民、林谷芳、胡乃元、劉岠渭、賴聲川等藝文界重量級人士擔任董事、由楊忠衡擔任執行長，以表演藝術為推廣主軸成立廣藝基金會，而林百里指出，由於藝術創作和科技研發原是同質同源，因此自己創立廣藝，期盼同仁能經年累月、無時不刻的精進。

林百里分享，集團從當年草創時的篳路藍縷，到現在筆記型電腦、穿戴電子設備、雲端技術三項全球第一；他回首來時路，一邊是喜悅與欣慰，一邊則是感謝與感慨。當年與創業夥伴打造台灣第一架筆記型電腦，不要說不敢想像能成為世界第一，連產品通路都不容易打開。

他表示，自己發現唯有透過一點一滴的努力研發、一步一腳印的推廣行銷，才能在如今再度突破事業新高點，讓廣達在站穩腳跟的同時，也成長到今日的規模；不過集團內部至今仍然努力不懈，只為隨時迎戰數位時代瞬息萬變的市場競爭。

據了解，證交所日前公布去（111）年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，而廣達作為電子代工股王，在五哥年薪排行中，也拿下領先地位，以平均員工年薪達150.1萬元的佳績，拿下111年五哥中的冠軍寶座，羨煞眾人。

此外，廣達也透過廣藝辦理多場藝文活動，免費提供各種不同類型之進修、休憩等面向的員工福祉，讓全體員工都能確實的自我提升，讓外界人人都欽羨不已。

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