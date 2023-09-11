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車用邁大步 業達攜晶片廠瑞薩打造「連網閘道」切入

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達及瑞薩達成MOU合作。英業達／提供
英業達及瑞薩達成MOU合作。英業達／提供

英業達（2356）今（11）日宣布，攜手先進半導體解決方案供應商瑞薩電子（6723）在電動汽車（EV）領域達成合作，打造最新的連網閘道（connected gateway）概念驗證（PoC）。英業達指出，這項合作採用瑞薩業界領先的「R-Car系統晶片（SoC）」，不僅大幅提升新一代汽車的研發效率，也協助第一階汽車零件供應商和汽車製造商有效打入市場。

英業達董事長葉力誠表示，公司旗下擁有多年服務個人電腦、伺服器和行動電話市場的經驗，能夠滿足客戶對性能和可靠性的要求；而自身的技術與瑞薩經過市場驗證的 R-Car SoC 平台的整合，將使公司接觸到全球各地需要先進且智慧車用解決方案的新興電動車客戶群。

根據協議，瑞薩將為英業達提供最新的 R-Car SoC、類比和電源產品，以及技術支援，以協助英業達開發新一代車用連網閘道系統的PoC。兩家公司將定期分享產品開發路線圖（product roadmap）、產品規格與市場資訊。第一個連網閘道PoC將整合網路安全和遠端更新（OTA）功能，並預計於2024年第二季推出。

瑞薩方面則指出，團隊很高興能與英業達合作，為電動汽車打造更快、更安全的閘道解決方案。隨著第一階供應商和車廠對汽車電氣化程度的增加，我們擁有獨特的優勢來滿足目前汽車業界複雜設計的需求。

英業達表示，車用閘道PoC的開發反映汽車業界向新E/E（電氣和電子）架構的轉型。車用系統開發人員需要將複雜的電子控制單元（ECU）網路整合到車輛中，並使軟體能夠安全地接收 OTA 更新。此 PoC 不僅將推動汽車開發的創新，也將使全球新興汽車製造商能夠加入快速成長的電動汽車市場。

據了解，瑞薩 R-Car 是一款高性能且具彈性的運算平台，可滿足各種汽車應用的需求，例如自動駕駛（AD）、ADAS、連網閘道、車用訊息娛樂系統、座艙系統和儀表板等應用。兩家公司的合作除了在連網閘道方面，未來計畫將延伸至車載電腦和電池管理系統等廣泛的汽車應用領域。

英業達 瑞薩 電動汽車

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