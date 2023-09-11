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富邦媒營收8月創同期新高 9月強攻返校商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）今（11）日公告8月營收86.2億元，為歷史同期新猷，年增6.2%。累計前八月合併營收684.1億元，再次改寫同期最佳紀錄，較去年同期成長6.7%。

富邦媒表示，momo 網路購物8月營收年增7.2%，業績佔比達96.3%。網路購物營運成長動能，除受惠「父親節送禮」消費需求，8月進入「夏季及暑期旅遊商機」尾聲，消費者把握出遊，旅遊與餐飲票券買氣續旺；緊接著「開學季」到來，則掀起外宿家電、手機、資訊電腦的消費需求，加上三星摺疊新機助攻，為營運添柴火。

鎖定持續延燒的大專院校開學季「3C電腦商機」，momo 瞄準返校商機推出「DIY規格自由選」服務，提供華碩、微星、技嘉三大知名品牌及多元零件選擇，滿足消費者隨心自組的客製化電腦需求。「開學換新季」活動也持續動員，9月17日前集結超過千大3C品牌、萬件電腦配件及3C周邊商品直降6折起，凡購買指定筆電、桌機再加碼滿額登記送5% mo幣，最高可享3,500元回饋，助學生族划算備齊新學期3C裝備。

迎接中秋佳節到來，momo 特攜手荷蘭超人氣繪本明星「Miffy米飛兔」及法國百年餐廚品牌「Le Creuset」，推出獨家限量集點加價購商品，包含造型瓷器圓盤、中式湯匙、味噌湯碗、花型淺盤，以及琺瑯單柄調理鍋、琺瑯便利湯鍋等夢幻廚具，可望吸引一波買氣。

此外，富邦媒9月啟動「momo綠活會員」，以四大會員權益強化經營 momo 永續消費客群，包含鎖定綠活會員優先使用「循環袋」配送，以及提供會員商品「集中到貨」減碳物流新選擇，並祭出mo幣獎勵回應永續行動。

富邦媒 momo

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