當半導體碰上AI 需強化設計能力

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

生成式AI與半導體結合，可減少半導體研發成本、增加設計速度。但微軟全球公部門技術長威爾森11日提醒說，政府與企業在使用生成式AI時，要更公開、透明，並制定個資使用守則。聯發科資深處長梁伯嵩則說，台灣需克服人才短缺、製程變難等挑戰，擴大IC設計產業發展。

要對民眾公開

威爾森11日在台灣科技新創基地（TTA）5周年論壇發表演講說，AI科技將改變人類生活，大家都期待新的科技能更符合使用者體驗與專業需求，因此要思考新科技對使用者與客戶的意義是什麼？無論是大型語言模型LLM，或是圖形處理器（GPU）的演進，若能結合AI軟體與半導體的產業生態系，都可以有飛躍性的發展。

他也提到，由於AI發展複雜，政府也應參與其中，威爾森建議政府要儘快投入數位轉型，無論是教育、司法正義、基礎建設與國安等領域，都需要AI協助，以增加生產力與驅動創新，而這段過程需要做好個資的保護，要讓民眾了解政府如何運用這些個資。

生成式AI用途多

「生成式AI最主要是應用在設計！」威爾森分析，生成式AI可以用在專利創新、加速自動化、客製化產業、語音助理，甚至是開藥，但他認為AI並不會搶走人類的工作，而是讓會使用相關科技的人類更有機會、創造更高的生產力，但這些科技的必須做到安全與信任，讓用戶感覺使用科技時，個資是受到保障的。

他表示，生成式AI還可以應用在NASA模擬太空任務、非洲醫療計畫的任務前模擬，在晶片設計上也可以協助公司探討製造晶片的新產品、矽晶片的設計與減少製程等，增加工程與設計的創新、減少研發成本，因此他很期待微軟未來與台灣半導體的進一步合作。

先進製程跟不上

聯發科前瞻技術平台資深處長梁伯嵩則指出，台灣的IC製造、測試與封測很強，但台灣的IC設計不強，目前主要還是美國領先，而且此產業大者恆大，若要追趕需儘速跟上。他提醒說，台灣的晶片設計大多仍專注在Logic方面，可以在基礎建設、企業使用、工業與自動車上多著力。

梁伯嵩提到，台灣投入IC設計的挑戰很多，包括IC設計的難度愈來愈高，以前晶片可能只需要注意散熱，現在基本上整個產品的系統運作都要靠晶片，且IC只會愈來愈複雜，但台灣在先進製程的IC設計上，學研界與多數公司還跟不上，不過好處是，台灣的電機工程（EE）與電腦科學（CS）的人才佔比很均衡。

發展IC設計

但他也提醒，相較美、歐、中與韓等國，台灣的STEM畢業生是唯一負成長的區域，而IC設計需要大量高素質電子電機與資訊科技的人才，目前台灣5萬多IC設計就業人口中，70%是碩博士，盼政府注意相關人力的短缺，擴大發展IC設計產業，才能完善台灣半導體產業鏈（設計、製造與測試封裝），鞏固全球地位。

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