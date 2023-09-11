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集邦：NAND Flash 估第4季有望上漲 漲幅最高5％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

三星（Samsung）為因應需求持續減弱，近期宣布9月起擴大減產幅度至50％，減產仍集中在128層以下製程為主，據研調機構集邦科技（TrendForce）調查，其他供應商預計也將跟進擴大第4季減產幅度，目的加速庫存去化速度，預估第4季 NAND Flash' rel='NAND Flash' data-rel='/2/122046' class='tag'>NAND Flash 均價有望因此持平或小幅上漲，漲幅預估約0~5％。

價格方面，如同年初 TrendForce 預測，NAND Flash 價格反彈會早於 DRAM，由於 NAND Flash 供應商虧損持續擴大，銷售價格皆已接近生產成本，供應商為了維持營運而選擇擴大減產，以期帶動價格止跌反彈。其中，NAND Flash Wafer 合約價已在8月反彈，且隨著減產幅度擴大，客戶備貨力道有望回升，進一步支撐9月 NAND Flash Wafer 合約價續漲。不過，若 NAND Flash 漲勢要延續至2024年，仍仰賴持續性的減產，以及端看 Enterprise SSD 採購訂單是否會大幅回補。

供應商方面，即便 NAND Flash 相較 DRAM 具有更彈性的價格優勢，今年需求位元也不見提升，加上通用型伺服器出貨規模持續受到 AI 伺服器排擠，導致今年整體 NAND Flash 市場動向仍不佳，至第3季均價仍持續下跌，供應商虧損也持續擴大。

據 TrendForce 調查供應商庫存水位，以三星來看，若要在年底前有效降低庫存，若要依賴終端應用客戶加大備貨力道，實則是緩不濟急，唯有嚴謹的控制產能才是讓供需回到合理的最佳方式。而三星大幅減產，預期可能讓部分以三星主力供應產品價格反彈向上，有望帶動第4季 NAND Flash 整體位元出貨量，並逐步收斂供應商虧損缺口，同時將有助於模組廠改善未來獲利情況。

NAND Flash Flash NAND 三星

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