國科會吳政忠：盼晶創台灣計畫吸引更多新創團隊在台落地

國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）成立五周年，於今（11）日起一連兩天舉辦TTA五週年國際論壇與XYZ座談會。國科會主委吳政忠今日表示，期許未來TTA響應「晶片驅動臺灣產業創新計畫」（晶創台灣計畫），吸引國際頂尖的晶片新創及創新團隊來台落地發展，助攻台灣成為國際晶片設計和創新應用的重鎮。

吳政忠表示，國科會將攜手各部會推動為期10年的「晶創台灣計畫」，首要重點是運用台灣的世界級半導體產業硬實力，驅動全部產業創新，應用晶片帶動食、醫、衣、住、行、育、樂等民生產業突破框架，加速各產業創新升級。

他表示，晶創台灣計畫另一重點是培育、鏈結全球晶片人才與新創，奠定10年至20年後產業創新的基礎。在該計畫下，TTA將持續扮演新創重要樞紐，推進整體生態系布建，鏈結聯繫全球創新能量，吸引國際頂尖的晶片相關新創來台，讓台灣成為全球晶片設計及應用新創網絡樞紐，並吸引國際創投與基金來台投資新創，協助全球產業的升級與轉型，讓各行各業都能在科技變革進步的浪潮中共同成長茁壯。

為推動台灣創新創業，國科會在107年成立TTA，讓台灣加入全球創業生態圈，並在2021年成立南部據點，透過槓桿國際新創資源，並鏈結我國在地產業聚落，加速新創產業化與前瞻科技布局，協助打入全球產業供應鏈，助力科技新創團隊鏈結國際，全球布局。

成立五年以來，TTA成功引進了10家國際級加速器進駐，培育超過700家新創團隊，其中約有46%是國際團隊，協助新創團隊募資累計超過新台幣240億元。為吸引國際創業資源和激發國內新創團隊創造思維，TTA設置TTA黑卡服務機制，延攬具有豐富國際經驗的創業家與投資人進駐，迄今已核發46張黑卡，以借鑒他們的實務經驗，提升並強化台灣新創生態系統的國際視野。

國科會今日上午舉行一系列TAA五周年慶祝活動，行政院長陳建仁親臨現場致詞，與來自各部會與地方政府代表、外國駐台代表、知名創業家投資人、TTA國際加速器及臺灣新創新態圈代表等，共同見證五年來的豐碩成果並表達支持。

吳政忠表示，TTA在各界協助下，打造台灣新創生態圈五年有成，大幅提升台灣科技新創於國際的能見度與影響力，同時期許未來TTA響應「晶片驅動台灣產業創新計畫」（晶創台灣計畫），吸引國際頂尖的晶片新創及創新團隊來台落地發展，助攻台灣成為國際晶片設計和創新應用的重鎮，深化與台灣各領域產業的合作關係，讓台灣在全球晶片驅動的產業創新轉型，持續作出貢獻。