陳建仁：新創本土扎根有成效 獲超過600億投資

為慶祝國科會台灣科技新創基地(Taiwan Tech Arena, TTA)成立五周年,於今(11)日及明(12)日二日舉辦TTA五週年國際論壇與XYZ座談會,行政院長陳建仁指出,行政院所提出的創業天使投資方案,並透過了地方創生的計畫相關的配套,不只提供青創的資金,更重要的要培力在地的青年投入在地的創業,讓新創不斷的在本土扎根推動到現在已經獲得了超過600億的投資。

陳建仁致詞時提到,TTA五周年,五年是一個很好的里程碑,在科技進步的時代,如何加強不同科技領域的跨域的整合跟應用,提升產品的附加價值往往是勝出的基本關鍵,因此創新、創業是台灣最重要的施政方針,行政院在2018年通過優化新創事業投資環境的行動方案,並且提出很多項的計畫和措施來激勵創新創業的蓬勃發展,尤其是要讓青年人有許多機會來實現創意跟夢想。

陳建仁也提到,行政院更推動了青年創業的貸款方案,責成國發基金持續推動創業天使投資方案,並且透過地方創生的計畫相關的配套,不只提供青創的資金更重要的要培力在地的青年投入在地的創業,讓新創不斷的在本土扎根也跟地方共融,在中央和地方政府各行各業的努力合作之下,在新創的推動上已經有相當顯著的成果,推動到現在已經獲得超過600億的投資,青年創業貸款核定也超過9萬件取得,735億元以上的融資,更重要的是吸引超過600位國外的創業家來到台灣。

陳建仁說,國科會TTA是台灣第一個成立的國際級的新創基地,五年來和國際加速器,還有企業夥伴們培育了超過700家的新創團隊,其中有將近一半是海外團隊,而且我們聚焦在AI、軟體以及精準健康等領域,協助國內新創佈局國際,在全球重要的新創展會當中都是屢創佳績,大家的表現真是太傑出、太令人感動,而且我國也很成功的吸引國內外投資人、企業資金以及商業的鏈結,更重要是在疫情期間是以TTA黑卡機制,陸續吸引了46位海外優秀創業家、投資人在台落地成立了15家公司投資額就超過了2億元,輔導、投資台灣數位還有具有潛力的新創團隊,帶領新創邁向國際的市場提升台灣新創的國際量能。

陳建仁也期許未來立足在這些豐碩的成果上面,台灣新創能夠繼續的成長茁壯,走向國際,當然更要感謝國科會長期來作為科研創新領頭者的角色,推動科技創新,成為我國產業發展的活水源頭,未來也希望我們國科會能夠繼續將上游的學術研究成果還有中下游的產業創新的能量,有效的創建起來促進研發成果的產業化,逐步使台灣成為世界上最重要的創新島。

陳建仁也在會中感謝國科會主委吳政忠很熱心的帶領所有行政院的各部會探討未來的怎麼樣來發展這個晶創台灣計畫,未來一定會使得台灣在晶片相關的驅動的產業上,能夠有很傑出的表現,接下來也會繼續探討未來TTA的定位跟策略來廣招國際晶片創新應用的新創來到台灣,而且來提升放大新創的量能,希望透過強化與國際的連結,還有推動各行各業的全產業創新和人才的培育,整合台灣既有的產業鏈,產學研界的研發團隊以及整個國際的創新的能量,讓科技新創成為台灣經濟成長社會進步民生更加的繁榮的下一波的動力,為台灣社會帶來更美好的未來,再一次感謝所有參與的夥伴的用心和努力,還有讓更多優秀的人才還有團隊在台灣持續的發光發亮讓全世界看得見台灣,也讓台灣走入全世界,「Taiwan can help and Taiwan is helping」很希望大家攜手合作,來見證台灣科技創新的實力。