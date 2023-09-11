鄭文燦：AI基本法需審慎評估 待明朗一點再推出

行政院副院長鄭文燦今（11）日指出，AI在台灣的熱潮，第一輪的旋風是由輝達（NVIDIA）帶來的，主要是台灣在晶片製造、AI雲端的伺服器我們具有很大的優勢，隨後超微（AMD）也再次出現，但是台灣在AI應用上仍然有很多的挑戰，先前國科會也提出要制定出AI基本法，但由於AI發展快速，超乎想像，還需要再審慎一點，會在等這議題更明朗一點再推出。

鄭文燦今天出席「DevDays Asia 2023亞太技術年會開幕式」致詞時提到，今天是台灣微軟DevDays Asia 2023亞太技術年會集合這麼多的開發者，把很多的夢想、創新、智慧的運用在此展示，這是一個相當棒的平台，讓大家可以充分的運用台灣微軟所提供的工具，也在推動深層次AI的應用上有更好的實證及成果。

鄭文燦提到， 蔡總統上任後推動，數位國家智慧島嶼的政策，在數位的政策上有四個主軸，分別是「數位基盤」、「數位創新」、「數位治理」及「數位包容」，不管是5＋2創新產業或者是六大核心戰略產業上。

其實，在資訊、資安方面均投入很多，政府在2018年到2021年有台灣AI行動計畫，當時比較聚焦在像 ICT 或是IC設計，當時台灣的一些產業優勢，到了今年AI的整個應用，特別是生成式AI的廣泛而且又有深遠的影響，所以今年又提出了一個台灣AI行動2.0版方案。

預計從2023年到2026年預計有五大主軸，首先是聚焦在人才的優化以及培育，再來就是技術深耕跟產業的發展，第三是AI的完善運作環境，第四是連結國際，第五是文藝、人文以及社會的議題，包括AI使用的倫理規範。

另外，鄭文燦也提到，AI在台灣第一輪的旋風是由 NVIDIA 所帶來，主要是台灣在晶片製造、AI雲端的伺服器具有很大的優勢，接著 AMD 也再次帶來一次炫風， 我國在AI應用上仍然有很多的挑戰，台灣所使用的繁體中文的內容非常需要AI的深耕，台灣也有跨語言、跨文化連結國際的需求，這兩個是同時需要的；第二AI可以讓使用者體會到真正的數位平權，使用者會發現科技不遙遠，但AI對開發者來說也形成很大的挑戰，如何在一個新一輪的競爭裡面，展現自己的特色。

因此，鄭文燦也說，需要有些基本的規劃，行政院原來是計畫在今年就要通過AI基本法 ，但因為該法案所涉及的議題比較廣泛，AI技術的發展又超乎想像，所以政院會稍微審慎一點待這個議題更明朗一點，才會把AI基本法提出，惟在國科會跟數位部的分工，國科會除了AI基本法以外今年8月31號，行政院已經通過了，行政院以及所屬機關使用生存式AI的參考指引，這個指引一推出各單位幾乎都陸續在制定參考指引。

鄭文燦舉例，這樣的模式像是日本內閣夜在前不久決定要做一個封閉式AI，主要做一些政府文書，包括像國會的雜支等，未來各單位在運用的時候 ，仍然具有道德式AI或倫理式AI的需求，對公務員來說還有文件保密以及最終簽署的責任，這在點上我國還是做一個比較往前一點，做一個比較規範式的要求。另外，AI的開發者 很多新的產品，數位部的角色是要制定AI評測以及應用指引的規範，希望很多開發者可以多多參考 。

最後，鄭文燦也提到，微軟最大的目標是能夠推動AI的廣泛運用，所以在人才的培育上是整個年會的一個很大的主題，確實台灣在少子化之後，很多的國立大學要聘請新任的教授不容易，還有很多的AI新技術、新理論要導入，確實需要跟產業界更多結合也許產業可以提供更多在第一線的知識。在AI教育扎根，政府希望從高中的階段，開始有程式語言的教育、AI的教育，希望能夠加強。開發者需要更多實戰經驗希望微軟提供的平台。