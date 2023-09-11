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華為手機估對陸系品牌衝擊大 但新機仍有利 PCB 出貨

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

華為新機 Mate 60 Pro 與後續手機推出成為市場話題，研究估計，從華為手機規格來看難以比美 iPhone 與三星旗艦機，惟中國大陸品牌如小米、OPPO、vivo 與榮耀，在市場定位、銷售區域等方面與華為重疊，不過法人估計，因華為新機推出仍有利相關 PCB 華通與 CCL 材料台光電等出貨與庫存去化。

法人分析，中國大陸品牌如小米、OPPO、vivo 與榮耀面對華為手機直接競爭的情況下預期明年銷量將呈現4%~9%不等的衰退，不過今年而言下半年手機市場出貨量有望回溫主要來自蘋果、華為等帶動。

目前各界對華為今年手機出貨預測不一，保守與平均估計華為今年相關新機出貨600萬至一千萬支以內，較樂觀估計則預期下半年出貨量約2,000萬支，將直接影響中國大陸非蘋品牌。

華為 手機

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