科技業潛規則60歲逼退？ 網：這樣做就不怕

科技業真的是金飯碗嗎？今年2月記憶體晶片大廠爆出大量資遣員工消息，知名面板大廠也祭出「70方案」、「65專案」等優退措施。有網友在社群平台發文詢問「科技業幾歲會被逼退？」原PO表示自己在一間IC廠上班，最近發現身邊同事或其他部門同事的年紀都沒有大於60歲，讓他不禁開始思考自己能夠做幾年？有網友表示「敝司潛規則是60歲，公司從來沒承認。但大家都看得到，除了大老闆，只要接近60就會以各種理由退休」，但也有人認為「這潛規則不只在科技業，零售業、傳產、製造業也有。」

網友提醒，「35歲開始，如果沒到管理階層就要注意」，若沒往上升，這個年紀以上遇到景氣波動或是公司決策改變，有很大機率被優退或以部門整併的手段勸退，不過景氣好或是大徵才時期，年紀影響就看不太出來；也有人建議，40歲前把薪水分出去做投資或是創業或是35歲展開職場斜槓，後面副業穩定了就乾脆離職創業去。

1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，目前台灣薪資普遍偏低的情況下，國內的薪資已經出現M型化現象，高薪產業與一般產業的薪資差距持續拉大，尤其科技大廠祭出百萬年薪已是業界常態，與其他產業相比實屬薪資前段班，讓上班族與新鮮人相當嚮往。曾仲葳表示，若是擔心被逼退，除了積極進修提升自身能力外，可培養AI技能或第二、第三專長，並及早做好投資理財規劃。

目前1111人力銀行資料庫整體工作機會數達65.6萬筆，其中有高達7萬筆的科技業相關職缺，相較於年初的近6萬筆，成長幅度達到16.6%。1111人力銀行總經理張篆楷表示，集結科技新聞與專業知識的科技島「生成式AI創新學院」每週有2至3場會員免費線上講座，從ChatGPT等軟體的基本概念、入門操作，截至9月初為止，已舉辦逾50場線上講座，每場都有數百人上線聽課，9月8日開設「生涯不迷惘，ChatGPT也能當生涯引路人？」、9月13日「訓練 ChatGPT 成為真正為我所用的 AI 助理」、9月15日「AI 大補帖-更多生成式 AI 的應用範例：智能筆記、專案管理、互動學習」等入門型講座課程，教戰廣大上班族與時俱進科技新知，生成式AI創新學院更收錄不同專業領域的專家論點與產業新知，對於想投入科技領域的新鮮人來說，是非常合適的入門管道；同時在官網以及LINE社群也設立討論區，讓學員上完課程後可以持續交流互動，不斷精進所學。

※ 科技島「生成式AI創新學院」https://www.technice.com.tw/1111gpt/