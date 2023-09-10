中華電董座郭水義：耕耘數位教育 持續活絡兒少內容

中華電信（2412）與子公司智趣王數位科技積極促進核心世代的數位素養力，連續11年舉辦「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」，素有「兒童界諾貝爾文學獎」之稱，提供國小學童發揮創意的舞台，讓孩童在數位環境中創作繪本故事，探索科技應用，發揮創造力。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信長期致力協助政府數位教育政策推展，並深耕兒少內容經營，提供數位創作平台，推動數位繪本的應用和教學創新，並巡迴台灣各地及偏鄉學校，鼓勵學子參賽秀創意，今年更有來自離島隊伍參賽，積極推動區域平權。

本賽事與法務部、教育部及衛生福利部食品藥物管理署共同進行《反毒推廣》，對齊ESG永續發展目標之《社會參與》，今年「反毒創作組」決賽隊伍，獲教育部特別頒發每隊「教育部團體獎狀」殊榮，透過賽事發掘並培育Taiwan-content創作人才，獲獎作品轉化為數位內容上架平台，培育出版產業生力軍，推動數位閱讀及出版產業的數位轉型力。

中華電信表示，今年參賽人數破6,500人，參賽件數更創歷年新高達1,810件，本次入圍總決賽30件，參賽作品涵蓋各種多樣性的議題，促進學子們多元的想像力。

郭水義指出，中華電信鼓勵台灣原創內容，培育兒少內容創作人才，明年除了延續原有組別外，更將擴大賽事組別及全年齡規模，培育出版與影視創作人才，將科技和文化的融合帶進教育領域，期望進一步活絡兒少數位出版與影視市場。

郭水義透露，中華電長期耕耘數位教育，除了智趣王打造幼教數位學習平台，另一子公司春水堂科技早期製作「阿貴」動畫，後來轉型發展主軸為數位閱讀，此外，旗下Hami電子書城涵蓋多領域書目，也在疫情期間發揮非常大的作用。

中華電信指出，為鼓勵孩童創作及宣導反毒觀念，特別邀請2020年反毒創作組第一名團隊傳遞反毒教育的使命，將得獎作品改編為「羊眉吐氣」，立法院委員蘇巧慧親臨活動會場，並特別與中華電信郭水義董事長一同與孩子們在舞台上互動展現零距離親和力，法律系出身且長年關注教育議題的的蘇巧慧，在舞台上化身為蘇醫生角色，讓年輕學子了解毒品對身體的危害，並勇於向毒品說不。

蘇巧慧表示，毒品不僅傷害青少年和孩童的健康生活，更危害社會安定及國家安全，法務部、教育部及衛生福利部食品藥物管理署已連續8年與中華電信合作，透過賽事促進了正面的健康價值觀，鼓勵學生關注社會議題，期盼藉由產官學的力量共同打造健康友善的校園環境，對於中華電信在反毒這部份的付出及努力給予肯。

教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝也表示，創意說故事是108課綱核心素養學習的最佳體現之一，呼應《聯合國永續發展SDGs教育目標》與《教育部推出以素養為核心的108年課綱》，肯定中華電信長期參與反毒推廣，透過賽事的舉辦，讓孩子自主關注反毒與社會議題。

中華電信表示，為鼓勵學童及家長願意支持政府推動反毒政策，今年度入圍反毒創作組決賽的隊伍，教育部特別頒發每隊「教育部團體獎狀」，今年第一名由「街頭藝人隊」演出作品「成神之路」獲得。孩子們運用數位科技元素發揮創意想像，將反毒觀念融入生動豐富的故事，中華電信將協助得獎作品數位出版，讓更多的學童認識毒品危害，遠離毒品。

展望未來，中華電信指出，鼓勵台灣原創內容，培育兒少內容創作人才，數位繪本創作大賽是中華電信跨足兒少內容及數位人才培育的重要任務之一，為更進一步豐富兒少文化內容，明年除延續原有組別外，將擴大賽事組別及全年齡規模，除鼓勵台灣原創內容創作外，將更強調培育原創力量的重要性，計畫培育出版與影視創作人才，協助優秀作品出版發行，發掘與培養有潛力的台灣創作者，讓有志於童書與兒童影視創作的潛力創作者能被看見、被發掘、被培育，實現創作夢想，並將科技和文化的融合帶進教育領域，為下一代開創更多可能性，進一步活絡兒少數位出版與影視市場。

中華電信表示，歷屆精彩得獎作品，都在全台第一兒童互動數位內容平台「FunPark童書夢工廠」APP上架，下載就可免費閱讀175本精彩童書，讓孩子能在豐富多元的閱讀環境中學習與成長。