進度超美 台積電熊本廠傳10月1日移機

台積電海外布局及上月營收再傳佳音。昨供應鏈傳出，台積日本熊本廠建廠超前美國，除部分辦公大樓已啟用，熊本廠陸續完成無塵室及機電整合工廠，供水供電陸續就續，預計十月一日可開始移機，接續展開試產。

這是台積電海外布局中，進展順利且進度超前的投資，透露日本政府及合資夥伴索尼鼎力協助下，可如期明年量產。

不過，台積未證實此事，相關主管也未獲告知要開始移機。供應鏈透露，日本廠已近尾聲，台積電目前態度保持低調，避免超車美國廠引起美國政府面子掛不住，徒增事端。

台積昨公布八月合併營收達一八八六點八六億元，月增百分之六點二，為近七個月高點。主因即為受惠ＡＩ伺服器急單湧入，五奈米產能利用率回升及三奈米逐步放量，挹注營收表現。

台積電第三季財測預估本季合併營收以美元計介於一百六十七至一百七十五億美元，季增百分之六點五至百分之十一點六，以中間值估約季增百分之九。以一美元兌台幣三十點八元匯率計算，合併營收介於五千一百四十三點六億元至五千三百九十億元，相當於季增百分之七至百分之十二，毛利率因三奈米初期量產稀釋影響，中位數估百分之五十二點五。

台積熊本第一座廠將採用十二／十六、二十二／二十八奈米特殊製程技術，是日本第一座切入十二／十六奈米的晶圓廠。台積稍早證實首批派駐日本員工和家屬已自上月分批前往，預估本月底有約七百五十人從台灣遷到熊本，比原計畫增加約百分之二十。台積電熊本廠也帶動當地發展，民間估未來十年將達四點三兆元台幣投資效應。

台積熊本廠合資夥伴為日本索尼、車用零組件商電裝株式會社（ＤＥＮＳＯ），規畫第一座廠月產能五點五萬片。外媒報導指出，台積也考慮建第二座廠，預計二○二四年四月動工、二○二六年底量產，日本政府正爭取直接切入七奈米，但台積電表示一切還在評估。