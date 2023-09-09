蘋果新機能突圍？ 潛望鏡是關鍵

中美貿易戰一路燒到消費性電子產品版圖競爭，但亦有外資分析師認為，中國禁令衝擊有限，後續仍端視蘋果新機的規格升級是否具備亮點。美國Wedbush、研調機構Evercore ISI等外資分析師就質疑，市場可能反應過度。

Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives） 指出，最近對中國大陸iPhone禁用令的擔憂「過頭了」，他預計明年在中國大陸銷售的四千五百萬支iPhone，大概僅五十萬支受衝擊，「儘管喧鬧，蘋果在中國智慧手機市場的占有率仍將大幅成長」。

分析師認為，目前中國大陸市場是蘋果在當前智慧手機不景氣中的亮點，中國大陸也沒有太過全面禁止iPhone的誘因，畢竟蘋果支持當地上百萬個就業，若過度懲罰蘋果，也可能傷到自己，因此，這提高了iPhone 15潛望式鏡頭新功能吸引力的重要性。

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前釋出看法，指蘋果可望在二○二三年與二○二四年成全球最大智慧型手機品牌，且潛望鏡是iPhone 15系列最大的賣點。

華爾街預測，蘋果有十二億名客戶基礎，仍有足夠換機用戶推升iPhone 15銷售，預估下季iPhone銷售上看七千八百萬支，年增百分之八。

Coputerpoint研究公司分析師則預測，蘋果今年銷量仍足以超越三星，在iPhone上市十六年後，首度坐上全球智慧手機銷售龍頭寶座。

國際研究機構Canalys日前公布的二○二二年度全球手機出貨量市占排行顯示，三星以百分之二十二市占重登第一名冠軍寶座，蘋果則以百分之二十一位居第二，第三至第五名為小米（百分之十一）、ＯＰＰＯ（百分之十）與vivo（百分之八）。

彭博策略師認為，中國大陸不太可能對蘋果下手太重，因為蘋果同時以中國大陸為最大製造基地以及重要市場，又是全球市值最高的上市公司，若連蘋果都躲不過中美齟齬所產生的槍林彈雨，可能其他外企也無法倖免，進一步重創外資信心。

去年大陸命令政府單位和國營企業要把外國電腦換成國產產品，迄今都未重創蘋果，Canalys數據顯示，大陸上季Mac銷售成長百分之十七。